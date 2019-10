Martina Nasoni e Daniele Dal Moro | è scattato di nuovo l’amore?

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 3 ottobre 2019)cercaDal: ilriavvicinamentoin queste ore avrebbe tentato unriavvicinamento conDal. I due ex gieffini hanno ammesso di recente di essere stati insieme nelle settimane successive al Grande Fratello ma di essersi divisi poi per tutta l’estate. A settembre ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra i due che si sarebbe consumato in breve tempo. Ad oggi,Dalsui social si professano single, ma la scintilla non si è ancora spenta. L’imprenditore veronese ha ammesso, rispondendo ai suoi fans su Instagram, di aver ricevuto un messaggio dinella notte, ma di non averlo ancora letto.sta cercando un riavvicinamento con l’ex? Quel che è certo è cheDalcontinua a non essere indifferente alla ragazza dal cuore di latta.Dal...

solox_te : RT @IsaeChia: '#Gf16', #MartinaNasoni ospite in radio svela finalmente come stanno le cose tra lei e #DanieleDalMoro. E la veemente reazion… - IsaeChia : '#Gf16', #MartinaNasoni ospite in radio svela finalmente come stanno le cose tra lei e #DanieleDalMoro. E la veemen… - gossipnewitalia : @Turchesando DANIELE CONTRO MARTINA -