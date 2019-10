LIVE Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-1 | Champions League in DIRETTA | Gasperini prova a

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59′ Rimessa laterale per l’chea rimettere ordine nel suo scacchiere tattico. 57′ Doppio cambio in “casa”: fuori Ilicic e Hateboer, dentro Malinovskyi e Gosens. 56′ Cross di Ismaily che sbatte su Marlos. Rimessa dal fondo. 55′ Altra azione prolungata dell’, che alla fine non riesce a trovare il varco giusto per imbucare verso Zapata. Il colombiano fra l’altro nel tentativo di recuperare la palla commette fallo su Marlos. 53′ Squllo dell’: Castagne per Gomez, che cerca il piazzato. Debole fra le braccia di Pyatov. 53′ Fallo preziosissimo conquistato da Duvàn Zapata nel corpo a corpo con Bolbat. Respira la Dea. 52′ Azione avvolgente adesso dell’, ma Toloi sbaglia l’ultima apertura su Castagne mettendo in fallo ...

zazoomblog : LIVE Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-1 Champions League in DIRETTA: termina il primo tempo. Botta e risposta sull’asse… - CretellaRoberta : In campo Atalanta Shakhtar Donetsk 1-1 LIVE: Gomez c'è, sorpresa Pasalic. Ilicic-Zapata confermati in attacco… - scotty2smithy : @ucl_live #UCL Atalanta: Gollini, Palomino, Toloi, Masiello, Castagne, Hateboer, De Roon, Pasalic, A.Gomez, Ilicic, D.Zapata -