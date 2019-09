La guardia costiera libica avverte | Le Ong in mare attirano scafisti

Migranti - la guardia costiera tunisina ferma 5 barchini con 75 a bordo partiti verso l’Italia : La guardia costiera tunisina ha fermato in tutto 75 persone in 5 diverse partenze irregolari verso l’Italia. Sono i tentativi di sbarco fantasma che nel 2019 hanno portato in Italia più di 5mila persone: questa volta però le motovedette di Tunisi sono intervenute, come ha reso nota il ministero dell’Interno. Tra i 75 fermati durante queste operazioni, anche 34 sub-sahariani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, oltre a due bambini. Un ...

‘Mare sicuro 2019’ : 94 denunce dalla guardia Costiera : Sono state 94 le persone denunciate per reati di natura penale e 1.506 le sanzioni amministrative elevate durante l’operazione “Mare sicuro 2019” disposta durante la stagione estiva dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera a tutela delle attività balneari e di diporto. Sono stati complessivamente 15.619 i controlli effettuati in materia di pesca, ambiente, diporto, occupazione abusiva ...

Migranti - sudanese ucciso dopo essere stato riportato in Libia da guardia costiera : ‘Uomini armati hanno sparato dopo tentativo di fuga’ : Era in un gruppo appena fermato in mare e riportate indietro, in Libia. Una volta a Tripoli ha provato a fuggire: i “uomini armati” (“armed men”, si legge nel comunicato) hanno aperto il fuoco e lo hanno ucciso. E’ morto così un migrante sudanese, come riporta l’Organizzazione internazionale per le migrazioni che era presente con il proprio staff sul luogo della tragedia. E’ accaduto nel centro di Abusitta, ...

Migranti : Mediterranea - ‘governo italiano complice orrore guardia costiera libica?’ : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “La sedicente “Guardia costiera libica” ha ucciso un giovane sudanese sparandogli alla schiena, subito dopo averlo catturato in mare, mentre tentava con altri di fuggire dall’inferno. è l’organizzazione internazionale per le migrazioni dell’Onu a renderlo noto. I miliziani che il governo italiano e l’unione europea si ostinano a chiamare Guardia costiera e a ...

Un migrante appena riportato in Libia dalla guardia costiera libica è stato ucciso con un colpo di pistola : Giovedì un migrante sudanese appena riportato in Libia dalla Guardia costiera libica è stato ucciso con un colpo di pistola davanti ai funzionari dell’International Organization for Migration (IOM), un’agenza collegata alle Nazioni Unite che si occupa di migranti. L’uccisione è

La guardia costiera al 59° Salone Nautico di Genova - il bilancio dell’estate 2019 : salvate 2.205 persone in mare [FOTO] : Quest’oggi a Genova, nella cornice della 59esima edizione del Salone Nautico, dopo l’inaugurazione e la visita allo stand della Guardia Costiera della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Paola De Micheli, la Guardia Costiera ha incontrato la Stampa per fare il bilancio sull’attività estiva e sulle azioni intraprese a tutela dell’ambiente marino e costiero. Alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ...

La guardia costiera russa ha sequestrato due imbarcazioni nordcoreane : La Guardia Costiera russa ha detto di aver sequestrato due imbarcazioni nordcoreane e più di 80 persone che fanno parte dei loro equipaggi. Secondo la Russia le due navi stavano pescando illegalmente nella sua zona economica esclusiva – l’area marina

Malta accetta il trasbordo dei 90 migranti salvati dalla guardia costiera italiana : Si è chiuso a tempo di record, soprattutto visto quanto accaduto nei mesi scorsi tra Italia e Malta, lo stallo dalle due motovedette della Guardia Costiera italiana che nella giornata di oggi avevano tratto in salvo 90 persone da un barchino in difficoltà in zona SAR Maltese.Dopo un primo rifiuto, infatti, il governo di Malta ha deciso di far sbarcare sull'isola i 90 migranti, senza però far attraccare le due motovedette italiane. Nel tardo ...

Verso Malta i novanta migranti soccorsi dalla guardia costiera italiana : Mauro Indelicato Malta ci ripensa e manda un proprio mezzo per il trasbordo dei novanta migranti salvati dalla Guardia Costiera italiana in acque maltesi La novità arriva al termine di una giornata convulsa e ricca di non poca tensione sul fronte della pressione migratoria: Malta, così come si legge sull'agenzia Ansa, ha deciso di farsi carico dei novanta migranti salvati dalla Guardia Costiera italiana in acque di competenza di La ...

Migranti - guardia costiera italiana salva 90 persone - Malta nega il trasbordo : Secondo quanto riportato da Alarm Phone, la Guardia costiera italiana ha salvato oggi una novantina di persone con due sue barche intorno alle 4:40 del mattino. In un tweet, infatti, si legge:"La barca con circa 90 persone a bordo è stata soccorsa! Dopo che abbiamo allertato le autorità maltesi e italiane, la Guardia costiera italiana ha mandato due barche per il salvataggio, che è andato a buon fine e confermato alle 4.40. Benvenuti in ...

Immigrati - Malta respinge la guardia costiera italiana con 90 persone a bordo : Da quando Matteo Salvini non è più ministro dell'Interno e con la linea morbida sugli sbarchi del Conte bis, sono in arrivo ondate di migranti. Malta "non ha concesso" il trasbordo delle 90 persone salvate la scorsa notte dalla Guardia costiera italiana a largo dell'isola. "Stavamo sorvegliando la s

La guardia costiera soccorre 90 migranti ma Malta nega il trasbordo : La Guardia costiera italiana ha soccorso 90 migranti su richiesta delle autorità maltesi, nelle acque di responsabilità dell’isola, ma Malta ha rifiutato di fare il trasbordo delle persone soccorse. Le navi italiane stanno comunque dirigendosi verso l’isola. “Terminato il trasbordo (sulle navi della Guardia costiera, ndr) - si legge in una nota - la Centrale operativa della Guardia costiera italiana ...

La guardia costiera salva 90 migranti - Malta rifiuta il trasbordo : La guardia costiera salva 90 migranti, Malta rifiuta il trasbordo.Su richiesta delle autorità maltesi, la guardia costiera ha soccorso migranti