Bimbo figlio di vegani ricoverato per denutrizione

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 22 settembre 2019) Magrissimo, stanco, svogliato, senza voglia di ridere ne' di giocare: Marco (e' un nome di fantasia), nemmeno due anni,di una coppia vegana, e' apparso cosi' ai medici dell'ospedale San Francesco di Nuoro dove i genitori lo hanno portato nei giorni scorsi. Il bambino, arrivato nel nosocomio in avanzato stato dima non e' in pericolo di vita. La coppia, che ha un altropiu' grande, starebbe collaborando bene con i medici che hanno in cura il piccolo. "Noi siamoe lo e' anche lui", si sarebbero giustificati con i medici. In ospedale il piccolo e' stato immediatamente sottoposto alle analisi ematologiche per capire se ci fosse qualche malattia o batterio. Niente di tutto cio', gli esami lo hanno escluso. La diagnosi e' stata solo una:. Ora e'nel reparto di Pediatria e dopo essere stato sottoposto alle prime cure le sue condizioni ...

