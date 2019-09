Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Fabioha rilasciato una lunga intervista a Diletta Leotta suin cui ha parlato anche del suo grandeil Napoli “Da bambino ho fatto tanti provini per ilil mio. L’anno di Napoli poi ho giocato bene, sono andato in doppia cifra e eravamo andati in Europa, quindi non avevo nulla da rimproverarmi, i problemi venivano da fuori dal campo. Sono stati momenti difficili per me e la mia famiglia. Ricordo che chiamai il mio amico Giulio per condividere il mio disagio, non ce la facevo più in quel periodo dello stalker. E lui chiamò mio papà e lo avvisò che c’era qualcosa che non andava. Così una volta papà venne a prendermi a Castelvolturno, me lo ritrovai davanti, mi portò in macchina e mi disse: ‘stai tranquillo, fossero vere le cose che dicono ti direi di preoccuparti, ma sono solo stupidaggini, tanto primo o poi lo becchiamo. Quella ...

napolista : #Quagliarella a Dazn: #Napoli… è sempre stato il mio sogno. Sarebbe bello giocare ancora in azzurro L’attaccante… - Notiziedi_it : Quagliarella a Dazn: “Il Napoli è sempre stato il mio sogno” - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Quagliarella a Dazn: “Il Napoli è sempre stato il mio sogno” -