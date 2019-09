Attentato di Limbadi | le istituzioni non si costituiscono parte civile contro la cosca

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Francesco Vinci e Rosaria Scarpulla si ritrovano per l’ennesima volta soli. Soliuna delle più feroci cosche mafiose della Calabria: i Mancuso che, a, il 9 aprile 2018 hanno ucciso con un’autobomba loro figlio Matteo. Ieri a Catanzaro, davanti alla Corte d’Assise, c’è stata la prima udienza del processoRosaria Mancuso, suo marito Domenico Di Grillo, la figlia Lucia e il genero Vito Barbara, arrestati l’anno scorso dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’operazione “Demetra”. Finite le passerelle, i pianti e le manifestazioni variela ‘ndrangheta, le, gli enti locali e associazioni antimafia hanno disertato l’udienza. Ala “mamma coraggio” Rosaria Scarpulla e suo marito Francesco, ferito gravemente nell’con l’autobomba, nessuno ha chiesto di costituirsi: né la Regione Calabria, né il Comune di(retto dai ...

