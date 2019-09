Sky Sport Diretta Champions #1 | Palinsesto Telecronisti Juventus | Inter | Napoli | Atalanta

Champions League le partite in tv 17 e 18 settembre Sky Sport e Canale 5 in chiaro : Champions League parte la nuova stagione su Sky Sport (e in chiaro su Canale 5) Napoli – Liverpool Atletico Madrid – Juventus PSG – Real Madrid in primo piano In campo anche Inter e Ataltanta Napoli – Liverpool in chiaro su Canale 5 Torna la Champions League con 4 italiane in campo tra il 17 e 18 settembre: Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. In tv tutte le gare saranno in diretta su Sky Sport con anche la modalità ...

Basket NBA su Sky Sport per altri 4 anni - rinnovo fino alla stagione 2022-23 : La National Basketball Association (NBA) e Sky Italia annunciano il rinnovo quadriennale (fino alla stagione 2022-23) dell’accordo per la trasmissione in Italia delle partite di Basket NBA. Grazie a questo accordo, Sky Italia continuerà ad avere in esclusiva il campionato NBA e a essere l'unica destinazione per la versione italiana del sito ufficiale NBA. Ancora più NBA, con la trasmissione di oltre 300 partite live, inclusi ...

MotoGP San Marino 2019 - Gara - Diretta Sky Sport e in chiaro TV8 : Ad una manciata di secondi (Diretta Sky Sport e TV8) dal termine della Q2 Pol Espargaro aveva pescato il jolly delle qualifiche. A risvegliare dal sogno lo spagnolo targato KTM ha provveduto il connazionale Maverick Vinales, che sul traguardo gli ha soffiato la pole per 295...

Higuain a Sky Sport : 'Volevo restare alla Juventus' : La Juventus è pronta ad affrontare la terza giornata di Serie A, in un match difficile al Franchi di Firenze contro la squadra allenata da Vincenzo Montella. Maurizio Sarri dovrebbe confermare la stessa formazione che ha giocato nella seconda giornata di campionato contro il Napoli, con il tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Higuain. Proprio l'argentino attualmente sembra il preferito di Maurizio ...

Sky Sport Serie A 3a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Fiorentina-Juventus 4K) : Da sabato 14 settembre, a lunedì 16 settembre la Serie A TIM 2019/2020 torna in campo per la 3^Giornata del campionato. Solo su Sky saranno 7 gli incontri da seguire in Diretta. Si comincia domani alle 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 con...

Serie A Femminile 2019/20 : le partite della 1° giornata in onda su Sky Sport : Dopo le partite della nazionale azzurra e dopo le partite di Juventus e Fiorentina impegnate nella UEFA Women's Champions League, su Sky Sport, a partire da oggi, sabato 14 settembre 2019, tornerà, per il secondo anno consecutivo, il campionato di Serie A Femminile.Per quest'edizione del campionato di Serie A Femminile, Sky Sport ha promesso una copertura più ampia rispetto allo scorso anno, con la messa in onda di più match (almeno una ...

MotoGP San Marino 2019 - Qualifiche - Diretta Sky Sport e in chiaro TV8 : Il pilota della Yamaha Maverick Vinales è stato il più veloce nelle prove libere (Diretta Sky Sport e in chiaro TV8) in vista del gran premio di MotoGP di San Marino, in programma domenica sul circuito di Misano Adriatico. Nella classifica combinata fra le libere del mattino e del primo pomeriggio, lo spagnolo è stato il più veloce, precedendo il francese Fabio Quartararo e poi il campione del mondo Marc Marquez e ...

Il Milan nella casa del Verona : la partita live su Sky Sport : Il Milan torna a concentrarsi sul campionato ed è atteso da una trasferta non semplice, anche per precedenti non del tutto favorevoli, quella con l’Hellas Verona. A sorpresa, sono proprio i padroni di casa ad arrivare imbattuti alla partita: la formazione neopromossa ha infatti pareggiato alla prima giornata contro il Bologna e battuto il Lecce. […] L'articolo Il Milan nella casa del Verona: la partita live su Sky Sport è stato ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 13 - 16 Settembre 2019 : Calcio Estero 12 incontri in ESCLUSIVA tra il 13 e il 16 Settembre 2019PREMIER LEAGUE 7 incontri in diretta della quinta giornata Uno anche in 4K HDR per i clienti Sky Q WATFORD - ARSENAL di domenica 15 Settembre BUNDESLIGA 5 incontri della quarta giornata d'andata con il big-match LIPSIA - BAYERN MONACO <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Sky Sport MotoGP - Diretta GP San Marino (12 - 15 Settembre). Misano LIVE su TV8 : Tredicesimo appuntamento della stagione per la MotoGP, che arriva a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in Diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472). Sarà una settimana di speciali, appuntamenti LIVE, dirette dal paddock, interviste e tanto altro per...

Champions Femminile - Juventus - Barcellona e Fiorentina - Arsenal (diretta Sky Sport) : Su Sky torna il calcio Femminile: dopo il Mondiale francese, con le Azzurre di Milena Bertolini tra le protagoniste della competizione, dal prossimo weekend riparte la Serie A di calcio Femminile. Sky continuerà ad essere in prima...

Calcio Femminile - Champions League 2019/20 : le partite di Juventus e Fiorentina su Sky Sport : In attesa dell'inizio del campionato di Serie A, il secondo consecutivo che verrà seguito da Sky Sport, quest'anno con una copertura televisiva più ampia rispetto all'anno scorso, e dopo le recenti partite della nazionale azzurra, valide per le qualificazioni a Euro 2021 e andate in onda su Rai 1 e su Rai 2, il Calcio Femminile ritorna in tv con i sedicesimi d'andata della UEFA Women's Champions League 2019/20.La Champions League Femminile, ...

F1 da record - GP Italia 2019 è la migliore gara di sempre su Sky Sport : Il Gran Premio d’Italia 2019 di Formula 1 è la miglior gara di sempre su Sky: raggiunto il record di circa 9 milioni 230 mila spettatori unici e oltre 5 milioni 960 mila spettatori medi tra Sky Sport e il canale in chiaro...

Riparte nel weekend su Sky Sport la Serie A Femminile : E’ tutto pronto. Basterà attendere qualche giorno per rivedere in campo le ragazze della Serie A Femminile. L’esperienza ed i risultati ottenuti dalle azzurre al Mondiale di Francia fanno ben sperare. Il movimento è cresciuto ed il campionato che...