Terremoto in tempo reale INGV | scosse di oggi 14 settembre 2019 ultimi terremoti | orario

Sisma Centro Italia - Conte nei paesi colpiti tre anni dopo il Terremoto : "Per ricostruire ci vorrà ancora tempo - no a nuove proroghe" : "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il Sisma 2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 13 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte sull'Appennino centrale e nel catanese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le scosse registrate...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 12 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore senza particolari episodi sismici sull'Italia. Tra notte e primo mattino nessuna scossa significativa registrata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima parte di giornata totalmente piatta nel sottosuolo italiano. Nessuna scossa registrata tra notte e primo mattino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 10 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Deboli scosse nella notte nel catanese e nel perugino, debolmente avvertite.?Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 9 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nella notte scossa relativamente intensa a largo della Calabria, non avvertita essendo avvenuta ad elevata profondità. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 8 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e primo mattino decisamente piatti nel sottosuolo italiano. Rilevata solo una debole scossa, non avvertita, tra le isole Eolie. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 7 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore nel complesso tranquille nel sottosuolo italiano. Nessuna scossa registrata tra notte e mattina. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 6 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte senza scosse in Italia. Al mattino avvertita una lieve scossa in Molise. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e primo mattino nel complesso di quiete su gran parte d'Italia. Lieve episodio avvertito nella zona di Norcia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 4 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse sull'Appennino centrale in nottata, avvertita una debole scossa anche nel fiorentino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 3 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore complessivamente tranquille nel sottosuolo italiano. Rilevata solo una lieve scossa nella notte su Norcia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto Centro Italia : “Le ultime scosse sono un assestamento del 2016 - ma l’Appennino tace da troppo tempo” : “Come al solito quando si parla di terremoti non si può mai dire niente di certo, ma qualche considerazione credo sia possibile farla – così il geologo Antonio Moretti, che sulla propria pagina Facebook fa il punto della situazione in merito al Terremoto che ha colpito il Centro Italia due giorno fa -. Quella che vi presento è la mappa (dal sito INGV) dove ho selezionato i fuochi dei terremoti degli ultimi tre mesi. Per chiarezza ho ...