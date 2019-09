Moto3 | GP San Marino 2019 | Lorenzo Dalla Porta tenta l’allungo mondiale sulla pista che

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Comincia domani con le prime prove libere il weekend del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, tredicesima tappa stagionale deltorna sul luogo del delitto a Misano un anno dopo aver centrato proprioromagnola la prima vittoria della carriera nel Moto, ma questa volta si presenta in Romagna da leader delcon l’intenzione di vincere ancora per allungare ulteriormente in classifica generale. Il toscano classe 1997, già sicuro di correre nel 2020 in Moto2 col Team Italtrans, sta disputando un campionato di alto profilo specialmente dal punto di vista della costanza di rendimento in gara grazie ad una consapevolezza dei propri mezzi che gli consente di ragionare sempre in ottica iridata senza prendersi dei rischi pazzeschi per una singola vittoria di tappa. Questa mentalità si sta rivelando ...

PicenoTime : Moto3, Fenati pronto per il Gran Premio di San Marino: “Misano sarà una bellissima sfida” - bonosjrvm : Previo GP motociclismo Motogp San Marino Misano 15 septiembre 2019 #Motogp #Moto2 #Moto3 #MotoE #Misano… - GiornaleLORA : L'appuntamento in Italia per MotoGP, Moto2 e Moto3 è dal 13 al 15 settembre a Misano, dove andrà in scena il GP di… -