Il Segreto | spoiler | Elsa viene arrestata e torturata a causa di Antolina

Il Segreto - spoiler iberici : il Mesia ucciso da Maria - Emilia dà alla luce Natalia : Nuovo appuntamento incentrato sulla telenovela Il Segreto che continua ad essere sempre molto seguita. Finalmente nella puntata andata in onda su Antena 3 mercoledì 11 settembre 2019, uno storico personaggio che ha causato soltanto dolore ha fatto la fine che meritava. Si tratta di Fernando Mesia (Carlos Serrano), che è morto per mano della sua ex moglie Maria Castaneda (Loreto Mauleòn). Le vicende ambientate a Puente Viejo sono state ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Maria uccide Fernando e torna a Cuba da Gonzalo : torna lo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato capace ancora oggi di sorprendere i telespettatori con i suoi numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate in onda a settembre in Spagna rivelano che Maria Castaneda non esiterà a porre fine all'esistenza di Fernando Mesia. Alfonso ed Emilia raggiungeranno Gonzalo Castro a Cuba insieme alla figlia. Il Segreto: Fernando uccide Meliton Le anticipazioni de Il Segreto relative ...

Il Segreto - spoiler : Antolina fugge dopo essere stata smascherata dal suo amante Juanote : Finalmente nei prossimi appuntamenti italiani dello sceneggiato Il Segreto nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, verrà a galla il vero volto di Antolina Ramos. La diabolica bionda dopo essere stata smascherata dal dottor Alvaro Fernandez che farà sapere ad Isaac Guerrero che il figlio che ha perso non era il loro erede, farà i conti con l’uomo da cui si fece mettere incinta. Si tratta di Juanote, che grazie al carpentiere metterà piede a ...

Il Segreto - spoiler 15-21 settembre : Saul apprende che Julieta è stata abusata dai Molero : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta dagli stessi autori di Una Vita. Gli spoiler delle puntate dal 15 al 21 settembre rivelano che Elsa accetterà di diventare la moglie di Isaac mentre Saul Ortega capirà che Eustaquio e Lamberto Molero sono i responsabili dello strano comportamento di Julieta Uriarte. Il Segreto: ritrovati i corpi di Eustaquio e Lamberto Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate in onda da ...

Il Segreto spoiler : Santacruz in bancarotta è costretto a chiedere un prestito a Prudencio : La soap opera iberica Il Segreto va in onda ormai da circa 6 anni in Italia, riuscendo sempre a catalizzare su di sé le attenzioni dei telespettatori. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro approfitterà dei problemi economici di Severo per mandarlo in rovina una volta per tutte. La dark lady, dopo essersi liberata temporaneamente di Fernando Mesia, partito ...

Il Segreto - spoiler fino al 13 settembre : Alvaro ricattato da Antolina : Tornano le anticipazioni della soap iberica Il segreto e riguardanti ciò che accadrà nella settimana che va dal 9 al 13 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:40. Molte le emozioni che terranno con il fiato sospeso i telespettatori, come la scoperta da parte di Antolina, delle reali intenzioni del dottor Alvaro. La moglie di Isaac, sfrutterà quanto scoperto a suo vantaggio, in modo da allontanare una volta per tutte Elsa dalla vita ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Francisca si trasferisce a Madrid - il Mesia dà fuoco alle case : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra arrivata alla sua undicesima edizione in Spagna. Gli spoiler in onda in terra iberica a partire da lunedì 9 settembre, rivelano che Fernando Mesia incendierà le case degli abitanti di Puente Viejo. Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa, invece, decideranno di lasciare la Villa per trasferirsi a Madrid in seguito alla distruzione del borgo. Il Segreto: ...

Il Segreto spoiler : Severo cade nella rovina totale a causa di Francisca : Nuovo colpo di scena in vista nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto. Due vecchi nemici torneranno a farsi la guerra. I personaggi in questione sono Francisca Montenegro, e Severo Santacruz. La dark lady quando il suo ex pupillo Prudencio Ortega le farà sapere che il marito di Irene Campuzano gli ha chiesto del denaro in prestito, preparerà la sua vendetta per i dissapori del passato. La dark lady inviterà il fratello di ...

Il Segreto spoiler Spagna : Maria - Alfonso - Emilia - Severo e Irene lasciano Puente Viejo : Le vicende de Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra, tornano a stupire i telespettatori spagnoli. Gli spoiler trasmessi in Spagna a settembre, annunciano l'uscita di scena di molti personaggi in occasione dell'inizio della nuova stagione tra cui Severo Santacruz e Irene Campuzano, Maria ed i suoi genitori, Alfonso e Emilia Castaneda. Il Segreto: l'11 settembre inizia la nuova stagione Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate ...

Il Segreto - spoiler : Adela viene sequestrata durante le ore di lavoro : Nei prossimi appuntamenti italiani uno storico personaggio femminile della popolare soap opera spagnola Il Segreto si troverà in serio pericolo. La donna in questione è Adela Arellano (Ruth Llopis) che purtroppo farà i conti con uno spiacevole imprevisto legato alla sua professione. L’insegnante avrà un grosso problema con la giustizia poiché i genitori dei suoi alunni la denunceranno per farle perdere la sua occupazione lavorativa. Sarà una ...

Il Segreto - spoiler : Isaac apprende che Antolina apettava il bambino di Juanote : La serie televisiva spagnola Il Segreto continua ad intrattenere molti telespettatori ogni pomeriggio sulla quinta rete televisiva italiana. Le anticipazioni preannunciano numerosi colpi di scena. Le prossime puntate della soap iberica verteranno intorno alla figura di Isaac. L'uomo catturerà Alvaro, fuggito via con i soldi di Elsa poco tempo prima del matrimonio. Successivamente scoprirà che Antolina era in gravidanza e la verità in merito alla ...

Il Segreto spoiler dal 9 al 14 settembre : Alvaro corteggia la Laguna su ordine di Antolina : Le vicende dello sceneggiato de Il Segreto continuano ad appassionare milioni di telespettatori ogni giorno. Le trame delle puntate trasmesse dal 9 al 14 settembre su Canale 5, rivelano che Antolina Ramos organizzerà un piano contro Elsa Laguna con la complicità di Alvaro Fernandez. Maria Castaneda, invece, deciderà di tornare a Cuba con Roberto. Il Segreto: Antolina ricatta il medico Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda ...

Il Segreto - spoiler : Isaac rintraccia Juanote - il padre del figlio che aspettava Antolina : Continuano a suscitare la curiosità dei telespettatori, le avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto. Sono in arrivo delle svolte nelle puntate che i fan italiani vedranno prossimamente. Isaac Guerrero grazie ad Alvaro Fernandez sarà libero di tornare al fianco di Elsa Laguna, ma prima dovrà smascherare Antolina in modo definitivo. Il carpentiere dopo aver scoperto tramite il dottor Zabaleta e il mancato sposo della sua ex fidanzata le ...

Beautiful - spoiler nuove puntate : un Segreto compromettente : Anticipazioni Beautiful dal 2 al 6 settembre: la scoperta di Steffy Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 nonostante vada in onda da più di trent’anni ormai. Le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 6 settembre annunciano colpi di scena clamorosi. Brooke non sa come aiutare Bill dopo che il figlio Will è stato affidato a Katie. Per il magnate la sua ex moglie e Thorne hanno giocato davvero sporco stavolta. La ...