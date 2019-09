See | la serie tv di Apple Tv+ con Jason Momoa

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019)in versione selvaggia in unatv ci mancava tanto, ma sta per tornare. È lui, infatti, il protagonista di See , uno dei titoli più attesi delle produzioni inedite annunciate daTv+. Adesso che la piattaforma streaming ha rivelato i dettaglio del lancio, l’hype nei confronti di questaè alle stelle. Per fortuna, è già cominciato il conto alla rovescia – See è uno dei contenuti disponibili dal lancio diTv+, fissato per il prossimo 1° novembre – rivelato insieme al trailer ufficiale. LaSee, infatti, vanta, come del resto tutte le produzioni annunciate finora dalla nuova piattaforma streaming di casa Cupertino - basti pensare a The Morning Show- , grandi nomi, sia nel cast che nel team tecnico. Come è noto, infatti, star della, che interpreta il protagonista Baba ...

fabio_turri_ : @darkap89 Un giudizio sul trailer di #See la nuova serie originale Apple? - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Durante l'evento di ieri, Apple ha mostrato ufficialmente al pubblico il primo trailer della serie TV 'See' con protagon… - AppleNews_it : RT @Vittorino1806: Durante l'evento di ieri, Apple ha mostrato ufficialmente al pubblico il primo trailer della serie TV 'See' con protagon… -