Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2019 | tutti gli ammessi e i partecipanti

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) Nel weekend del 13-15 settembre si disputeranno iAssoluti di, a Meda andrà in scena l’ultima gara prima dei Mondiali in programma a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre. Si tratta dell’appuntamento più importante entro i nostri confini, si assegneranno i consueti dieci tricolori: due per il concorso generale e i dieci riservati alle singole specialità. Giorgia Villa si presenterà per difendere il titolo nell’all-around ed è la grande favorita della vigilia, la bergamasca se la dovrà però vedere con le altre Fate della classe 2003 cioè Asia D’Amato, Alice D’Amato ed Elisa Iorio senza dimenticarsi della veterana Lara Mori che ha tutte le carte in regola per fare bene. Grande attese anche per Carlotta Ferlito che si cimenterà solo su trave e corpo libero, per Martina Rizzelli che vedremo all’opera alle parallele ...

