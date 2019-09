Trump rincara la dose con Huawei | rapporti freddi come non mai ad inizio settembre

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Ci sono nuove informazioni di un certo peso da dover prendere in considerazione oggi 5per quanto riguarda isempre più tesi tra Stati Uniti e. La questione a metà agosto era apparsa già piuttosto articolata,apparso con il nostro punto della situazione, ma le recentissime dichiarazioni diindicano che la frattura sia più profonda di quanto ci si potesse aspettare. Proviamo dunque a capirestia evolvendo questa storia dopo la stagione estiva. Il Presidente degli Stati Uniti, infatti, in queste ore è tornato sull'argomento, affermando senza troppi giri di parole chead oggi rappresenti un problema di sicurezza nazionale. Questa la sentenza iniziale interfacciandosi coi giornalisti accorsi alla Casa Bianca. A suo modo di vedere, infatti, ancora oggi il produttore cinese è sinonimo di grande preoccupazione per i militari americani, ma ...

