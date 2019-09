Milano Finanza | nuovo San Siro | Scaroni bussa alla porta di Generali

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Nel consiglio di amministrazione del Milan tenutosi la settimana scorsa, il presidenteha delineato il valore complessivo dell’intervento di riqualificazione dell’area in cui dovrebbe sorgere ilstadio San. La cifra si aggira intorno ai 650 milioni. Ora la priorità del presidente è trovare un partner per lo sviluppo del cantiere, soprattutto per la parte che non si riferisce agli insediamenti sportivi ma a hotel, centro commerciale e residenze. Secondo le indiscrezioni raccolte, scriveavrebbe sondato la disponibilità “di alcuni operatori italiani e internazionali del settore immobiliare, a partire dal gruppo”. Del cda del gruppo, del resto,è stato consigliere. Oltre ail presidente si è rivolto ancheHines, che di recente ha rilevato l’area dell’ex Trotto già di proprietà di Snai, adiacente lo stadio Meazza e ...

