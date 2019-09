Giuseppe Conte | pronto un video L' annuncio a sorpresa di Mentana | sconcerto in diretta

M5s - vertice con Luigi Di Maio : "Giuseppe Conte dovrà tenere conto del voto su Rousseau" : Tutto in bilico in attesa di Rousseau. È il messaggio che trapela da fonti presenti all'incontro di questa mattina 2 settembre a Palazzo Chigi con Luigi Di Maio. Il capo politico del M5S ha voluto incontrare ministri e sottosegretari del Movimento per ringraziarli del lavoro svolto negli ultimi 14 m

Gianni Letta e l'incontro con Giuseppe Conte : Forza Italia si immola per l'inciucio? : Gianni Letta ha incontrato Giuseppe Conte a margine delle esequie del cardinal Achille Silvestrini in Vaticano. Un faccia a faccia fatale per le sorti del nuovo governo giallorosso, che brama per ottenere, in particolare in Senato, i numeri forzisti. D'altronde la rottura del vecchio centrodestra è

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - l'incontro finisce in rissa : urla e grida. Tensione alle stelle : Giuseppe Conte resiste sui due vicepremier: "Con Luigi Di Maio dentro si stabilizzerebbe il governo e il mio ruolo, a tutto vantaggio del Pd". Con il grillino al suo fianco, è il ragionamento, riuscirebbe a tenersi fuori dalla dialettica quotidiano con il Pd. Eppure, rivela La Stampa in un retroscen

Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte : " Se ci saranno momenti di difficoltà - noi saremo disponibili" : "Presidente, noi saremo opposizione, ma è chiaro che siamo una forza responsabile: di gente come Di Maio e i 5stelle ti puoi fidare fino a un certo punto. Se ci saranno momenti di difficoltà, noi saremo comprensivi e disponibili". Più che un salvagente nei confronti di Giuseppe Conte, le parole pron

Domenico De Masi attacca i 5 Stelle : "Giuseppe Conte spicca perché è l'unico colto in un gruppo di ignoranti" : Giuseppe Conte "è cresciuto" perché "è l'unico colto in un mucchio di ignoranti". Domenico De Masi, sociologo vicino al Movimento 5 Stelle, dice che il premier "passava per uomo di paglia, uno che conosceva soltanto le dinamiche dei consigli di facoltà, mentre l'altro giorno, uscendo dal colloquio c

Giuseppe Conte alla Festa del Fatto : "Inappropriato definirmi premier M5S. Tra Pd e grillini molte consonanze" : Sono un premier 5 stelle? “Non sono iscritto al Movimento 5 stelle, non partecipo alle riunione del gruppo dirigente, non ho mai incontrato i gruppi parlamentari, definirmi dei 5 stelle mi sembra formula inappropriata”. Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo alla Festa del Fatto quotidiano. “Rimane però il dato - ha sottolineato - che c’è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con M5s molto bene e il ...

Versiliana 2019 - l’intervento del premier incaricato Giuseppe Conte alla festa del Fatto : Il premier incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in collegamento con la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, annunciando che ha intenzione di presentare programma e squadra “all’inizio della settimana prossima, non lunedì ma tra martedì e al massimo mercoledì dobbiamo chiudere. Spero di sciogliere la riserva, confido positivamente”, ha detto Conte, aggiungendo che il programma cui sta lavorando non sarà Fatto di ...

Giuseppe Conte alla festa del Fatto da Travaglio : "Cosa significa discontinuità". Ufficiale : ci prende in giro : alla festa del Fatto quotidiano in Versilia 20 minuti di "auto-spot" di Giuseppe Conte. Il premier incaricato tesse le lodi del nascente governo Pd-M5s, sotto lo sguardo estasiato del direttore Marco Travaglio. Ma non mancano momenti di profondo imbarazzo. Primo tra tutti, la risposta di Conte alla

"Non sono un premier per tutte le stagioni". Parola di Giuseppe Conte : "Non sono un premier per tutte le stagioni. E l'ho dimostrato". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo in video alla festa per i dieci anni del Fatto Quotidiano. L'appello lanciato ieri da Beppe Grillo sul suo blog "è condivisibile" ha aggiunto Conte, "In quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro e ci invita a guardare in avanti. E' una impostazione molto bella" Per Conte, la ...

Governo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Segui la diretta : Nelle mezzo delle trattative per la formazione del nuovo Governo con Pd e M5s, Giuseppe Conte interviene alla Festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta. alla vigilia della stretta finale per l’accordo e all’indomani dell’intervento di Beppe Grillo, che sabato sera ha spinto il Movimento e i dem a parlarsi con “euforia” ricevendo una risposta positiva da Nicola Zingaretti, il premier incaricato ...

Governo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Segui la diretta : Nelle mezzo delle trattative per la formazione del nuovo Governo con Pd e M5s, Giuseppe Conte interviene alla Festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta. alla vigilia della stretta finale per l’accordo e all’indomani dell’intervento di Beppe Grillo, che sabato sera ha spinto il Movimento e i dem a parlarsi con “euforia” ricevendo una risposta positiva da Nicola Zingaretti, il premier incaricato ...

Giuseppe Conte - il ricatto a Di Maio e lo schema 2+2 : "Vuoi fare il vice? Allora..." - grillino nel sacco : Tra Nazareno e Quirinale definiscono l'atteggiamento di Luigi Di Maio uno "spericolato psicodramma", e lo stesso clima si respira a Palazzo Chigi. Il premier incaricato Giuseppe Conte si è rivolto direttamente a Sergio Mattarella per chiedere più tempo per la mediazione tra Pd e M5s, il presidente d

Governo - Giuseppe Conte chiede aiuto a Mattarella. L'assist di Beppe Grillo : «Basta liti» : Prima il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi il vertice di tre ore con le delegazioni M5S e Pd: con due mosse il premier incaricato Giuseppe Conte comincia a...

Giuseppe Conte - la "disarmante uscita" : "Ho avuto un'idea" - si gioca pure la carta di Berlusconi : "Ho avuto un'idea". Repubblica definisce come "disarmante" l'uscita di Giuseppe Conte, premier incaricato, al tavolo del programma con Pd e M5s. Il presidente del Consiglio in pectore avrebbe esclamato "tutto Contento": "Dobbiamo creare il Ministero per l'Innovazione". Una frase caduta nel vuoto, ne