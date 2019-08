Il Segreto | episodi al 30 agosto | bacio tra il dottore e la Laguna

Il Segreto anticipazioni - episodi spagnoli : Fernando vuole distruggere Puente Viejo : Fernando Mesia non è mai cambiato, donna Francisca è stata la prima a non credere alla redenzione del figlio di Olmo. Egli innamorato da sempre di Maria, al punto di esserne ossessionato, mentirà alla Castaneda. A quest'ultima dirà che potrà usare ancora le gambe, dopo che il tragico incidente che l'aveva ridotta a invalida. Fernando sarà talmente senza cuore e colmo di rabbia che obbligherà l'ex moglie di Gonzalo a sottostare agli ordini che ...

Il Segreto episodi al 2 agosto : Fe ricattata da Faustino - Antolina furiosa con Fernandez : La soap opera spagnola “Il Segreto ” continua a sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 29 luglio al 2 agosto 2019, segnalano che l’ex domestica Fe verrà minacciata da una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Faustino , che approderà a Puente Viejo per farsi dare dalla Perez i soldi che ha estorto al suo defunto socio Don Vicente. Il dottor Alvaro Fernandez invece scatenerà ...

Il Segreto episodi dal 29/7 al 2/8 : Elsa e Alvaro lavorano insieme - arriva Roberto : Le trame settimanali de Il Segreto relative alle puntate dal 29 luglio al 2 agosto hanno dell'incredibile. Un prete ha commesso un omicidio, per legittima difesa, e dovrà rispondere alla giustizia. È don Berengario che si è macchiato con tale colpa per difendere Julieta. A Puente Viejo intanto giungerà Roberto e Carmelo incaricherà Alvaro a rimanere come medico nella cittadina spagnola. Il Segreto trame settimanali: Elsa e Alvaro lavorano vicini ...

Bitter Sweet - spoiler 33° episodio : Ayla rivela a Deniz il Segreto delle Piran : Sono sempre più travolgenti le vicende della soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 24 luglio 2019, dicono che Ayla farà una rivelazione spiazzante al suo ex fidanzato Deniz, pur sapendo che potrebbero esserci delle brutte conseguenze per i personaggi dello sceneggiato. In particolare la cantante amareggiata per non essere riuscita a riconquistare ...