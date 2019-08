Incidente Pozzovivo – Spunta una nuova frattura | dai profili social del ciclista

Fonte : sportfair

(Di giovedì 15 agosto 2019) Importanti aggiornamenti daidi Domenico: le ultime dopo il trasferimento a Lugano Domenicoè stato trasferito da Cosenza a Lugano dopo l’di qualche giorno fa che lo ha visto schiantarsi contro un’automobile. Il corridore della Bahrain Merida è sempre rimasto cosciente, ma le conseguenze fisiche riportare sono di una certa importanza., che non è mai stato in pericolo di vita, è stato operato una prima volta a Cosenza, per laalla gamba, ma domani dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per laal gomito, più complicata. E’ daidel corridore che arriva un nuovo importante aggiornamento: “Domenico è in isolamento in via cautelare presso Ospedale Civico di Lugano. Il versamento epatico è contenuto e non preoccupante. Pneumotorace anche. Oltre alle costole ed agli ...

