Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 15 agosto 2019) In Gran Bretagna non e' ancora recessione ma l'rallenta, per la prima volta dal 2012 i numeri della crescita sono in netta frenata. Dovrebbe riprendersi nel terzo trimestre dell'anno ma dipende tutto dalla difficiledel neo premier, Boris, accusata di trascinare giu' anche le economie di grandi potenze vicine, prime fra tutte quella tedesca. Intanto si inverte anche la curva dei rendimenti dei bond britannici a 2 e 10 anni. Il rendimento sui Gilt a 10 anni, secondo quanto riporta Reuters, e' sceso al di sotto del tasso sui titoli biennali per la prima volta dal 2008, tradizionalmente un segno che alcuni investitori pensano che una recessione si stia avvicinando. Cio' significa che le obbligazioni a breve termine pagano piu' delle obbligazioni a lungo termine. L'incertezza economica e' spinta soprattutto dal caos politico creato dall'uscita della Gran Bretagna ...

ilfogliettone : Brexit in salita per Johnson, economia e Westminster lo frenano. Spettro elezioni entro fine anno -… -