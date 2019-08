Animali | Provincia di Trento | l’orso M49 “in spostamento verso nord”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Prosegue l’attività di monitoraggio del Corpo forestale trentino: proprio stamattina, in seguito a una segnalazione di alcuni cacciatori di Faedo, i forestali hanno rilevato orme nel fango nel territorio del Comune di Giovo, versante di Faedo, a poca distanza dal confine con ladi Bolzano. Successivi controlli hanno confermato che si tratta effettivamente di M49;si starebbe quindi spostandonord, dopo aver trascorso circa un mese sulla Marzola. Sono stati di conseguenza avvisati i colleghi forestali dell’Alto Adige. L'articolodi: l’orso M49 “innord” Meteo Web.

