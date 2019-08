Roger Federer e Valentino Rossi | gli highlander dello sport che si divertono a competere

Fonte : oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2019) 9 titoli mondiali, 115 vittorie, 234 podi, 65 pole position e 95 giri veloci per il classe ’79; 20 Slam, 31 finali Major, 102 tornei vinti, 28 Masters 1000, 50 atti conclusivi nei 1000 per il classe ’81: sono alcuni numeri, non sparati a caso, di due personaggiivi che ancora calcano i campi da gara con spirito competitivo e voglia di divertirsi. Si sta parlando di, per certi versi, glicontemporaneo. Dueivi che, al di là di quanto hanno fatto nella loro carriera, continuano a vivere la loro attività con l’entusiasmo di chi vuol comunque sempre mettersi in discussione., viene dalla cocente sconfitta nella Finale di Wimbledon. Chissà quanti pensieri avrà fatto l’elvetico su quei match point non sfruttati contro il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il sogno della nona corona è sfumato ma rimane la ...

