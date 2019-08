Arrampicata sportiva | Mondiali Tokyo 2019 | nel boulder vanno in semifinale Laura Rogora e

Rifiuti Roma - la società lombarda partecipata da Salvini vuole un inceneritore a Tarquinia : “ Arrampicata sportiva sul camino” : Un inceneritore da quasi mezzo milione di tonnellate annue sul litorale a nord di Roma , sul cui camino si potrà praticare arrampicata sportiva . È quanto emerge dal progetto presentato in Regione Lazio dalla A2a Spa, la società di proprietà dei comuni di Milano e Brescia, partecipata in minima parte – 3.500 azioni – anche dal vicepremier Matteo Salvini . L’impianto dovrà ora essere sottoposto alla procedura di assegnazione ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo lead Briançon 2019 : Marcello Bombardi termina ottavo in finale : A Briançon , in Francia, oggi si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo di lead di Arrampicata sportiva : in programma le due finali, con Marcello Bombardi che tra gli uomini si classifica ottavo ed ultimo tra coloro che avevano raggiunto l’ultimo atto. Tripletta nipponica al maschile, vittoria sudcoreana al femminile. Nella competizione maschile Marcello Bombardi giunge ottavo , mentre si registra un podio tutto nipponico con Hidemasa ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo lead Briançon 2019 : Marcello Bombardi in finale - fuori in semifinale Laura Rogora : A Briançon, in Francia, oggi è scattata la tappa di Coppa del Mondo di lead di Arrampicata sportiva: in programma qualificazioni e semifinali, con Marcello Bombardi che tra gli uomini è riuscito a staccare il pass per la finale di domani con la settima posizione, mentre si sono fermati al penultimo atto Stefano Ghisolfi, Laura Rogora e Claudia Ghisolfi. fuori nelle qualificazioni gli altri sei azzurri al via. Nella competizione maschile Marcello ...