La nuova arma contro la plastica è il detersivo disidratato : Più del 90% del contenuto di una bottiglia di prodotto per pulire la casa è formato da acqua. Parte da questa considerazione la battaglia eco-friendly di alcune aziende americane che, per combattere il problema della plastica, propongono capsule piccole e colorate di concentrato di prodotto. Una volta a casa, basterà mettere la capsula in una bottiglia, aggiungere l'acqua secondo quanto riportato dalle istruzioni, agitare e il prodotto è pronto ...

Parma - la probabile formazione tipo di D'Aversa : Karamoh nuova freccia in attacco : Prende sempre più forma il Parma 2019/20. Nella probabile formazione dei gialloblù ci sono delle novità importanti che potrebbero portare i ducali anche a combattere per un posto in Europa League. Le soluzioni non mancano di certo al club emiliano, che anche per questa stagione si è affidato al tecnico D'Aversa. Una scelta abbastanza logica dopo che lo stesso allenatore aveva portato alla salvezza la squadra gialloblù nella passata stagione. ...

Car-T - approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco nuova cura per le leucemie : La prima cura per leucemie e linfomi basata sull’utilizzo di linfociti T «ingegnerizzati» dello stesso paziente sarà ora rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale

Leucemia - via libera dell’Aifa alla terapia Car-t. L’ematologo : “nuova arma terapeutica” : A un anno dal via libero alla sperimentazione da parte dell’Europa l’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità e quindi alla disponibilità in Italia della prima terapia con cellule Car-t. La nuova terapia (Kymriah) con cellule immunitarie modificate contro i tumori potrà essere utilizzata nei centri specialistici selezionati dalle Regioni, per pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), ...

Destiny 2 : ecco il trailer di lancio di Lumina - la nuova arma disponibile da oggi : Negli ultimi nove mesi, Bungie ha implementato nove cannoni portatili all'interno di Destiny 2 e con il trailer di queste ore, lo studio ha presentato il quinto.Come riporta Polygon si tratta di Lumina, la nuova arma esotica dedicata al supporto esotica. Lumina è la prima arma di Destiny 2 a concentrarsi sugli alleati grazie alla sua abilità di guarigione mentre infligge danni ai nemici. Il trailer pubblicato ci consente di dare uno sguardo al ...

Il caffè fa dimagrire - nuova arma contro obesità e diabete : una tazza ‘brucia’ i grassi : Una tazza di caffè è in grado di stimolare il 'grasso bruno' che è il grasso 'buono' grazie al quale possiamo bruciare le calorie in eccesso, di fatto perdendo peso. Vediamo insieme come gli scienziati siano arrivati a questa conclusione, come il caffè faccia dimagrire e quali effetti ha su diabete e obesità.Continua a leggere

Napoli violenta - nuova rapina a Chiaia : la fuga dei tre banditi armati con 12 Rolex : Quattro rapine in 22 giorni. Chaia assediata dalla criminalità. Nel bottino dei rapinatori, ci sono finiti 14 Rolex sottratti alla rinomata gioielleria ?Silvestri? in via...

Colpisce le cellule cancerose e ne blocca la crescita : nuova importante arma nei lotta ai tumori : Il termomagnetismo può supportare la lotta ai tumori portando a buoni risultati. Lo ha scoperto uno studio dell’Università e del Politecnico di Torino, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale ‘Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Cell Research‘. La pubblicazione è il frutto di anni di ricerche volti a indagare l’effetto dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza e intensità sulla ...

Il Revolver di Fortnite non è più un segreto : le statistiche della nuova arma : Il nuovo Revolver di Fortnite è attualmente il topic più caldo per tutti gli appassionati della Battaglia Reale a marchio Epic Games. Chiacchieratissima già in passato, questa arma si è fatta ora assai più concreta nell'economia della shooter costruttivo online. Naturalmente ancora una volta per merito degli instancabili dataminer, che ne hanno individuato tracce nell'ultimo aggiornamento rilasciato dal team di sviluppo americano, vale a dire ...