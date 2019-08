Crisi di governo | la Borsa brucia 15 miliardi | sale lo spread Le posizioni dei partiti e

Il quiz : perché secondo te Salvini ha innescato ora la Crisi di governo? :

Crisi di Governo - Salvini visto dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Crisi - Salvini : “Prepariamo un governo che va avanti a colpi di sì - non ho tempo di litigare con Di Battista”. Poi lo contestano : “Non si governa con i signor no, l’Italia non può andare avanti con i no. Stiamo preparando un governo che durerà per cinque anni a colpi di sì. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Peschici (Foggia), durante il suo comizio. “Vogliamo un Paese dove si governa tranquillamente – ha aggiunto – dove non si litiga ogni quarto d’ora. Non ho tempo da perdere per litigare e lo dico ai Grillo, Di Battista…”. ...

Crisi di governo - Buffagni (M5s) : “Salvini ha tradito perché non ha voluto cambiamento. Sulla giustizia voleva riforma alla Berlusconi” : “La parola data per me ha un valore al contrario di quella dei Giuda” così su facebook il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Chi tradisce gli italiani una volta lo rifarà ed è questo che fa male agli italiani. perché ha tradito gli italiani? perché serve vera volontà di cambiamento per tagliare le poltrone che finanziano i partiti ed i debiti, serve coraggio per fare una riforma della giustizia vera e non alla Berlusconi ...

"La Crisi di governo non metta in difficoltà Roma sui rifiuti" avverte la sindaca Raggi : All'ombra della crisi di governo, Virginia Raggi lancia l'allarme sulla possibilità che a settembre, con il rientro dei Romani delle ferie e la ripresa delle scuole, la Capitale torni ad essere a rischio emergenza rifiuti. "Non vorrei che la crisi di governo mettesse in difficoltà Roma in particolare sul fronte dei rifiuti. Devono essere portati avanti anche altri temi come i poteri speciali ed i finanziamenti, abbiamo appena ...

Il governo di scopo il più probabile Ecco la Crisi vista dai mercati : Quali sono gli scenari più probabili sul nostro Paese che circolano sui tavoli degli strategist dei grandi fondi internazionali? Cosa si augurano in Italia i grandi investitori istituzionali, ora che la Lega ha presentato la mozione di sfiducia nei confronti del governo Conte? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Vincenzo Longo, market strategist di IG Markets. Segui su affaritaliani.it

Governo Conte Crisi - ultime notizie ecco la mozione di sfiducia al Senato : Governo Conte crisi, ultime notizie ecco la mozione di sfiducia al Senato Governo Conte crisi: ricapitolando le ultime tappe fondamentali della rottura tra Lega e MoVimento 5 Stelle è possibile certamente affermare che il punto di non ritorno è stato il voto sulla Tav. Un voto che ha sancito una spaccatura definitiva tra la Lega favorevole alla realizzazione dell’opera pubblica ed i 5 Stelle che hanno sempre dichiarato la loro ...

Tutte le misure a rischio a causa della Crisi di governo : Dall'Assestamento di bilancio, che insieme al dl "salva conti" rientra nel piano del governo per evitare la procedura d'infrazione europea, al salario minimo, fino all'ultimo decreto legge con le tutele sui rider, il sostegno alle aziende in crisi e lo stop all'immunità per gli attuali gestori dell'ex Ilva, approvato dal Consiglio dei ministri "salvo intese" nei giorni scorsi. Questi sono alcuni dei provvedimenti rimasti ...

Raggi : Crisi governo non deve fermare iter progetti e poteri speciali : Roma – “La crisi sara’ risolta da Conte e Mattarella nel migliore dei modi. Ma non vorrei che la crisi di Governo avesse ripercussioni sulla citta’ di Roma, soprattutto sulla questione dei rifiuti. Devono poi essere portati avanti anche altri temi come quello sui poteri speciali o i finanziamenti. Mi auguro che tutto cio’ venga portato avanti nell’interesse della Capitale”. È quanto ha annunciato il ...

Crisi governo fa paura : spread vola a 240 punti. Bruciati 15 miliardi : Piazza Affari sotto la morsa della Crisi di governo. La Borsa di Milano chiude in profondo rosso con la Crisi di governo e l'incertezza politica. L'indice Ftse Mib cede il 2,48% a 20.324...

Reddito di cittadinanza e Flat Tax : Crisi di governo - come possono cambiare? : Reddito di cittadinanza e Flat Tax: crisi di governo, come possono cambiare? Il Reddito di cittadinanza è una misura approvata dal governo Conte e su cui ha molto investito politicamente il MoVimento 5 Stelle. Ci saranno conseguenze alla luce della crisi di governo provocata dal voto sulla Tav che ha decretato la rottura tra M5S e Lega? La risposta è no. Reddito di cittadinanza, intervento di Giuseppe Brescia del M5S La misura di ...

Riforma delle pensioni e Crisi di governo : quota 100 non corre rischi : Nessun rischio per quota 100, la Riforma delle pensioni introdotta dal governo Conte che prevede la possibilità di ritirarsi dal lavoro in anticipo. Con la crisi dell'esecutivo non cambia nulla per questa misura che rimarrà in via sperimentale per tre anni. Dal 2022, invece, verrà abolita così come già previsto, con l'ipotesi che venga sostituita dalla quota 41 che però si fa più complicata.Continua a leggere

La Crisi di governo colpisce duro : Piazza Affari brucia 15 miliardi - lo spread sale di 30 punti. Mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo convocati lunedì : Dopo aver aperto la crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

SPREAD BTP-BUND/ Oggi 232 punti base - in rosso Piazza Affari : spaventa Crisi Governo : SPREAD Oggi, valore in salita sopra i 230 punti base: l'incertezza dovuta alla crisi di Governo fa sentire i suoi effetti sul differenziale tra Btp e Bund.