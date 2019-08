Un giro d’Italia attraverso 10 incredibili fari

Vincenzo Nibali e l’obiettivo Giro di Lombardia. Ma è già rebus 2020 : giro d’Italia o tutto su Olimpiadi e Mondiali? : Il 2019 ha confermato che Vincenzo Nibali è ancora all’apice della catena alimentare del ciclismo italiano. Lo Squalo dello stretto, col 2° posto all’ultimo Giro d’Italia, ha ottenuto il sesto podio in carriera nella Corsa Rosa. Non sazio si è presentato al Tour de France con l’obiettivo di vincere una tappa. E lo ha realizzato a Val Thorens, nell’ultima frazione di montagna della Grande Boucle, con una splendida ...

giro d’Italia 2019 - il possibile percorso e le salite : dal Monte Fraiteve al Lussari - suggestione Zoncolan e Stelvio : Mancano ancora nove mesi al Giro d’Italia 2020 ma è proprio in questo periodo che si inizia a disegnare il percorso della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 9 maggio da Budapest. La Grande Partenza avverrà dunque dall’Ungheria dove si svilupperanno le prime tre tappe, poi si tornerà finalmente nel Bel Paese (probabilmente in Sicilia) e la prima Grande Corsa a tappe della stagione entrerà nel vivo. Gli organizzatori sono chiamati a ...

La triste storia del ciclista Cimolai : “Mia moglie mi ha lasciato durante il giro d’Italia” : Su Instragram lo sfogo-confessione del friulano dopo la vittoria di una tappa in Belgio. Erano sposati da 6 mesi

Davide Cimolai - il ciclista rivela : “Mia moglie mi ha lasciato con una telefonata durante il giro d’Italia” : “Mi ero sposato a ottobre, innamoratissimo. Sei mesi dopo, mentre sto partendo, mia moglie mi dice che vuole stare sola, che ha bisogno di tempo e spazio per capire cosa prova nei miei confronti”. A rivelarlo è Davide Cimolai, 29 anni, ciclista della nazionale che quest’anno ha corso il suo primo Giro D’Italia come capitano. Un Giro rovinato però dalla decisione di sua moglie di lasciarlo dopo soli sei mesi di matrimonio ...

Quando il giro d’Italia costa un… matrimonio! Davide Cimolai lasciato dalla moglie : la telefonata spezza il cuore : Davide Cimolai lasciato dalla moglie durante il Giro d’Italia: il ciclista racconta l’incredibile telefonata arrivatagli durante la corsa italiana L’amore per il ciclismo e quello per una donna rischiano di non essere compatibili. Gli sportivi delle due ruote sono spesso costretti a stare lontani da casa, a fare grandi sacrifici per correre in Giro per il mondo stando lontano dai propri affetti. Capita che non tutte le ...

giro d’Italia 2020 - il possibile percorso : partenza in Ungheria - Cronometro del Prosecco e Monte Fraiteve. Anticipazioni e indiscrezioni : Si è appena concluso il Tour de France ed è iniziato il mese di agosto, questo non è soltanto il periodo in cui si apre ufficialmente il ciclomercato ma anche quello che in cui si iniziano a definire i percorsi per le Grandi Corse a tappe della prossima stagione. I tracciati verranno ufficializzati soltanto tra novembre e dicembre ma è proprio in questo momento che gli organizzatori stanno dando il massimo per costruire l’intero impianto ...

Ciclismo - giro d’Italia e Tour de France sono alle spalle : ecco quali saranno i prossimi impegni di Vincenzo Nibali : Archiviati i due grandi giri, lo Squalo si prepara adesso per il finale di stagione dove l’appuntamento più importante sarà il Lombardia Un piccolo periodo di riposo e poi si ricomincia, con l’obiettivo di chiudere in crescendo la stagione. Vincenzo Nibali esce dal Tour de France stanco ma, leggermente felice, per essere riuscito a lasciare il segno nella tappa di Val Thorens. AFP/LaPresse Un acuto importante per lo Squalo, che ...

Dal Gavia del giro d’Italia al Cormet de Roselend del Tour de France - il clima pazzo stravolge il grande ciclismo : Il grande ciclismo paga carissimo il prezzo dei cambiamenti climatici e del clima “impazzito”: non era mai successo nella storia che una tappa del Tour de France fosse neutralizzata e non assegnata, il primato rimarrà all’edizione del 2019 per un violento temporale che ha colpito la Val-d’Isère provocando frane e grandinate sul tracciato. Uno scenario disastroso che ha costretto gli organizzatori a tagliare anche l’ultima ...

giro d’Italia 2020 - micidiale arrivo in cima al Fraiteve : 8 km di sterrato a 2700 metri! Le anticipazioni e il possibile percorso : Continuano ad arrivare indiscrezioni sul percorso del Giro d’Italia 2020, mancano dieci mesi alla Corsa Rosa ma, come da tradizione, durante l’estate emergono dettagli sul tracciato di uno degli eventi sportivi più amati dagli italiani. Un paio di giorni fa era emersa la possibilità di una cronometro individuale nelle zone del Prosecco, è di oggi invece l’anticipazione riguardo a un tappone di montagna: è ormai certo che un ...

giro d’Italia 2020 - durissima Cronometro del Prosecco? Le anticipazioni sul percorso - prova ricca di saliscendi : Durante l’estate piovono le indiscrezioni riguardo al percorso del Giro d’Italia 2020, per il momento la certezza è che la Grande Partenza avverrà a Budapest e che si disputeranno tre tappe in Ungheria. Tutto il resto è ancora da definire, anche se sono probabili una ripartenza dalla Sicilia per risalire lo Stivale e tante montagne con il Friuli-Venezia-Giulia grande protagonista. Anche il Veneto svolgerà un ruolo determinante e oggi ...

Tour de France 2019 - Caleb Ewan VS Elia Viviani : una lotta infinita che va avanti sin dal giro d’Italia : Si erano già scontrati al Giro d’Italia, si sono sfidati nuovamente sulle strade del Tour de France. Insomma, la contesa per la vittoria in volata nei grandi giri tra Caleb Ewan ed Elia Viviani non sembra ancora essersi assestata. Lotto-Soudal contro Deceuninck-Quick Step, una battaglia tutta belga, l’australiano contro l’italiano, l’esperto contro il giovincello. Eppure, purtroppo per noi, finora l’aussie ha avuto ...

Tour de France 2019 - un percorso che regala spettacolo…più del giro d’Italia? : I paragoni ci sono sempre stati e ci saranno ancora. Come ci sono per gli sportivi, nel dettaglio, tra i corridori, ci sono anche tra le corse. Spesso e volentieri sono stati messi a confronto i tre grandi giri che si disputano durante l’anno per il ciclismo su strada: se la Vuelta di Spagna è stata fino ad ora (e lo rimarrà almeno ancora per un po’) un paio di gradini al di sotto, anche per collocazione nel calendario, difficile ...