Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | FX cancella Baskets

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 1 agosto 2019)tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato deie dellea partire da giugno 2016 La quarta stagione didi FX sarà l’ultima. Laè attualmente in onda negli Stati Uniti con la quarta stagione, e l’episodio che andrà in onda il 22 agosto sarà il finale di. Netflix rinnova laYoung Adult Trinkets per una seconda e ultima stagione. Prima del rilascio delle rispettive stagioni, Amazon Prime Video ha rinnovato Carnival Row per una seconda stagione e The Expanse per una quinta stagione (la quarta verrà rilasciata il 13 dicembre). Amazon ha anche precisato che non ci saranno nuove stagioni di Patriot, The Romanoffs, Lore e Forever. TNT rinnova Animal Kingdom per una quinta stagione. Hulu ha rinnovato The Handmaid’s Tale per una quarta stagione. Triplo rinnovo per Big Mouth di Netflix che ...

