Saldapress annuncia la nuova edizione di Rocketeer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Pochi giorni fa vi avevamo comunicato cheavrebbe avuto come ospiti a Lucca Comics and Games 2019 sia Donny Coates sia Daniel Warren Johnson, due astri del fumetto americano. Ma le news estive dei Saldatori non si fermano qui ed infatti il mese prossimo, per la precisione giovedì 22 agosto, arriverà in fumetteria il primo volume dell’iconico. Avete capito bene,si appresta a rilasciare unadel capolavoro di Dave Stevens. Ma l’editore non si fermerà solo al volume “Le Origini”, nei mesi successivi, infatti,pubblicherà tutti gli altri volumi dedicati al personaggio, scritti da diversi e leggendari autori del mercato americano: “Il Carico Maledetto” della coppia d’oro Mark Waid e Chris Samnee, “Orrore ad Hollywood” di Roger Langridge e J. Bone, “va alla Guerra” di Marc Guggenheim, Dave Bullock e del già citato J. Bone. ...

