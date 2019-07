Ipertensione | diabete e chili di troppo in gravidanza? La soluzione è la dieta

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Idiinnon sono solo controindicati per la linea, ma sono anche dannosi per la salute. Una semplicein stile mediterraneo è la migliore anche durante i nove mesi gestazione: non arriva riduce il rischio complessivo di complicanze materne e del bambino, ma è in grado di attenuare il temuto aumento di peso, oltre al rischio digestazionale. A sostenere la validità delle nostre abitudini a tavola sono gli inglesi, con uno studio condotto dai ricercatori della Queen Mary University di Londra e dell’Università di Warwick. I risultati, pubblicati sulla rivista ‘Plos Medicine‘, mostrano che una‘all’italiana’, che comprenda ad esempio 30 g di frutta secca al giorno e olio extra vergine di oliva, riduce del 35% il pericolo di sviluppare ilin. Inoltre, porta ad accumulare in media 1,25 kg in meno ...

SognantiStelle : La #berberina è da secoli utilizzata dalla medicina ayurvedica: oggi la scienza le riconosce proprietà antibatteric… - salute_sicilia : Malattia renale cronica: diabete ed ipertensione sottovalutati di molto - lifsworld : E ora, dall'ipertensione passiamo al diabete. E già che ci siamo, una visitina dalla neuro #Amici18 -