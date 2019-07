Dalla Spagna | ” Il Real Madrid non riesce a sfoltire la rosa | Zidane chiede rinforzi”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 20 luglio 2019) Il quotidiano spagnolo El Pais critica il. Nonostante i tanti acquisti, quello di Hazard su tutti, la società spagnola nona cedere e di conseguenza fatica ad acquistare altri calciatori richiesti da. Nell’elenco di quelli in partenza c’è anche James, con lui anche Isco, Ceballos, Mariano, Brahim, Vallejo, Vazquez e Mayoral. Leggi anche : Novità Icardi-Napoli, l’entourage a R KK: “La Juve non è la prima scelta! Icardi vuole una piazza che lo ami, azzurri in pole…” FOTO – UFFICIALE – La SSC Napoli l’ha venduto al Benfica: clausola da 100 milioni! I dettagli Insigne a Sky: “James o Pépé? I grandi campioni sono i benvenuti. Vogliamo lo scudetto, non pensiamo alla Juve…” Sacchi: “Ancelotti stratega, al prodotto finale ci arriva sempre. Juve? Leader solo in Italia, per vincere in Europa…” L'articolo: ” Ilnon ...

Sport_Mediaset : #Napoli, arrivano cattive notizie dalla Spagna: 'Il Real chiede 50 milioni per #JamesRodriguez'. Florentino #Perez… - Gazzetta_it : 'James ha scelto l'Atletico': la bomba dalla Spagna - Sport_Mediaset : Dalla Spagna: 'L'#Inter ha chiuso per #Lukaku, affare da 80 milioni'. Secondo #As raggiunta l'intesa con il Manches… -