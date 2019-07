Pensionato uccide la moglie in casa accoltellandola nel letto (Di giovedì 18 luglio 2019) Terribile scoperta nella mattinata di giovedì 18 luglio in un'abitazione di Modena. Un Pensionato avrebbe ucciso l'anziana moglie in casa accoltellandola a morte. La donna sarebbe stata sorpresa a letto. Il marito, un uomo di 88 anni, l'avrebbe sorpresa nella loro camera matrimoniale mentre lei dormiva. La vittima infatti è stata rinvenuta nel suo appartamento di via Alassio, nella prima periferia della città emiliana, ancora distesa nel letto dove presumibilmente stava dormendo. L'anziano protagonista del gesto è già stato arrestato dagli uomini della Polizia di stato che sono accorsi sul luogo in cui si è consumato il dramma dopo una chiamata di emergenza che segnalava il delitto. (Di giovedì 18 luglio 2019) Terribile scoperta nella mattinata di giovedì 18 luglio in un'abitazione di Modena. Unavrebbe ucciso l'anzianaina morte. La donna sarebbe stata sorpresa a. Il marito, un uomo di 88 anni, l'avrebbe sorpresa nella loro camera matrimoniale mentre lei dormiva. La vittima infatti è stata rinvenuta nel suo appartamento di via Alassio, nella prima periferia della città emiliana, ancora distesa neldove presumibilmente stava dormendo. L'anziano protagonista del gesto è già stato arrestato dagli uomini della Polizia di stato che sono accorsi sul luogo in cui si è consumato il dramma dopo una chiamata di emergenza che segnalava il delitto.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto e hanno aperto la porta di casa , davanti ai loro occhi si è presentata subito la drammatica scena: la donna giaceva a letto in una pozza di sangue. Per lei non c'era più nulla da fare. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi poi anche gli uomini della polizia scientifica e il medico legale, per i rilievi del caso e un primo esame esterno del cadavere. Sul posto gli agenti avrebbero già rivenuto anche l'arma usata per il delitto, un grosso coltello da cucina insanguinato. Le indagini sono state affidate agli agenti della squadra mobile di Modena coordinati dalla locale Procura della Repubblica. Al momento tutti gli elementi raccolti farebbero pensare a un ennesimo caso d i dramma avvenuto in ambito familiare. Maggiori dettagli sull'accaduto arriveranno nelle prossime ore. Sull'episodio infatti è convocata una conferenza stampa per la tarda mattinata alla Questura di Modena.