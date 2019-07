Pallavolo – Campionato Europeo U17 | Italia sconfitta dalla Russia | si complica il

sportfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Difficile il passaggio del turno per gli azzurrini, che devono battere la Grecia e sperare in altri particolari incastri Nelunder 17 maschile, in corso di svolgimento a Sofia, è arrivata la secondaper la nazionalene. Gli azzurrini questa sera hanno ceduto 3-1 (25-22, 17-25, 17-25, 16-25) alla, rimanendo fermi in classifica al terzo posto della pool B. Il kodi molto il cammino dei ragazzi di Barbon verso le semifinali che assegnano le medaglie, per avere qualche chance domani l’dovrà battere 3-0 la Grecia (ore 16.30) e sperare sia nel 3-0 della Repubblica Ceca contro Polonia, sia che lanon batta 3-0 il Portogallo. Nel match contro lagli azzurrini hanno iniziato in maniera convincente, ma dopo il primo set sono stati gli avversari a prendere il controllo del gioco. L’non è più riuscita a ribaltare ...

