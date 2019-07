Federica Pellegrini e il segreto di mamma Cinzia | dalla paura dell’acqua è nata una

Federica Pellegrini/ Fidanzata? Da Luca Marin a Filippo Magnini : è regina del gossip! : Federica Pellegrini a Quelli della Luna: è da sempre uno dei personaggi più seguiti dal punto di vista del gossip. Fidanzata? Dopo Luca Marin e Filippo Magnini resta un mistero...

Federica Pellegrini "ringhia" : "Le mie parole vengono sempre strumentalizzate" - : Marco Gentile Federica Pellegrini in una lunga intervista concessa a Sportweek ha mostrato i denti e si è tolta qualche sassolino dalla scarpe parlando di Magnini: "Se io dico H scrivono Z. Che senso ha? Tutti vogliono una dichiarazione perché sono parte in causa come ex fidanzata" Federica Pellegrini è sicuramente una delle sportive italiane più vincenti ed influenti degli ultimi 15 anni di sport. La 30enne veneta, infatti, ha vinto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato - 14 anni di sogni. E c’è un’analogia con Federica Pellegrini… : Ci sbilanciamo: l’Italia del Nuoto ma anche dello sport intero ha trovato un potenziale grande personaggio che vive e si allena ai confini del tacco dello Stivale, nella provincia di Taranto, e che, in 14 anni, sembra aver maturato un’esperienza inusuale per una ragazzina della sua età. Benedetta Pilato è il nome nuovo del Nuoto italiano, deve ancora compiere 15 anni, affronta ogni ostacolo con la spensieratezza tipica della sua età ma con la ...

Tutti i muscoli di Federica Pellegrini - pronta per il mondiale di nuoto : Atene 2004Pechino 2008L'araba feniceGli allenatoriAvversarie e fidanzatiRoma 2009 Londra 2012Rio 2016PortabandieraBudapest 2017«Alleno ogni fibra del mio essere… perché solo così mi sento vera!». Federica Pellegrini fa bella mostra del suo essere su Instagram nella foto postata accanto a queste parole. Sarebbe meglio dire nelle foto perché la nuotatrice azzurra più vincente di sempre ha postato le immagini dei suoi esercizi e dei muscoli ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Federica Pellegrini e Panziera sublimi - Paltrinieri affaticato ma non preoccupato : Ultimo giorno di Trofeo Settecolli, ultima giornata di show a Roma per il meeting di Nuoto più atteso nel Bel Paese. Le luci in vasca sono state diverse e val la pena parlarne, mettendo in evidenza cosa la piscina più bella del mondo ci abbia lasciato. Cominciamo il nostro racconto dai 200 dorso donne. La scena è tutta per Margherita Panziera, la n.1 del mondo in questa stagione. La veneta non delude le attese e si concede l’ennesimo ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Vincere con questo tempo è speciale. Vedremo ai Mondiali…” : Federica Pellegrini non può che essere soddisfatta. L’azzurra si è aggiudicata la prova dei 200 stile libero donne nel Trofeo Settecolli 2019, in Roma, mettendo in mostra un tempo di grandissimo valore internazionale. Il quinto crono al mondo dell’annata è la sua firma e i suoi occhi sono luccicanti per la sorpresa e l’obiettivo raggiunto. Un tempo frutto anche dell’anno dedicato alla velocità, come testimoniato da lei ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero : la ‘Divina’ lancia un grande segnale in vista del Mondiale : Federica Pellegrini vince la finale dei 200 stile libero donne del Trofeo Sette Colli: il crono di 1’55?42 è un grande segnale ad un mese dal Mondiale Federica Pellegrini si prende gli applausi del Foro Italico dopo la finale dei 200 stile libero donne. La ‘Divina’ straccia la concorrenza e lancia un grande segnale in vista degli imminenti Mondiali. Federica Pellegrini si è presa il gradino più alto del podio con un tempo di 1’55?42, ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Panziera da urlo : battuta ancora Hosszu. Ciampi stupisce! Attesa per Federica Pellegrini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58: E’ il momento più atteso. Federica Pellegrini torna sui suoi 200 stile nella sua piscina per preparare il Mondiale. Queste le protagoniste della finale dei 200 stile femminili: Pellegrini (Ita), Heemskerk (Ned), Lyrio (Bra), Igarashi (Jpn), Kesely (Hun), Mrozinski (Ger), Foos (Ger), Caponi (Ita) 19.58: La finale B va alla tedesca Bruhn in 1’58″71 19.55: Al via la ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Federica Pellegrini super in batteria - miglior tempo per la Divina nei 200 sl : La nuotatrice italiana piazza il miglior tempo nelle batterie dei 200 sl al Trofeo Sette Colli, nel pomeriggio l’attesa finale Federica Pellegrini brilla nelle batterie dei 200 stile libero, la nuotatrice italiana fa segnare il miglior tempo in 1’57″99, precedendo l’olandese Femke Heemskerk (1’58”06) e la brasiliana Manuella Lyrio (1’59”06). Ottimo il riferimento cronometrico per la Divina, ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Federica Pellegrini piace sui 200! Margherita Panziera vola nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29: Heemskerk domina l’ultima batteria dei 200 stile in 1’58″78, davanti a Igarashi e Mrozinski 11.26: Federica Pellegrini vince in scioltezza la quinta batteria in 1’57″99 davanti alla brasiliana Lyrio 11.24: Passaggio ai 100 per Pellegrini in 57″04 11.23: L’ungherese Kesely vince in 1’59″70 la quarta batteria davanti a Scarabelli e ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Quadarella bella e convincente negli 800 sl - bene Federica Pellegrini - Pilato e Burdisso : E’ andata in archivio la seconda giornata del 56° Trofeo Settecolli 2019 a Roma. Il meeting internazionale di Nuoto ha richiamato tanto pubblico al Foro Italico e lo spettacolo non è di certo mancato, visto l’impegno di tutta la nostra Nazionale in vasca. Si comincia alle 19.30 ed è Ilaria Bianchi a suonare la carica nei 100 farfalla donne. L’azzurra con il suo 57″50 stacca il biglietto per la rassegna iridata in Asia, ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Federica Pellegrini terza nei 100 stile libero - l’oro va alla danese Blume : La ‘Divina’ tocca la piattaforma in terza posizione, chiudendo i 100 stile libero alle spalle di Blume e Heemskerk Federica Pellegrini conquista la medaglia di bronzo nei 100 stile libero femminili del Trofeo Sette Colli, fornendo un’ottima prestazione davanti al pubblico italiano. La Divina si esibisce in un pazzesco sprint nei primi 50 metri, per poi cedere alla distanza alla danese Blume e ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli - Federica Pellegrini seconda nella finale B dei 50sl : l’azzurra tra soddisfazioni e commozione : Federica Pellegrini, la gara nei 50sl al Trofeo Sette Colli di Roma e quel pensiero speciale per Alberto Castagnetti Prima giornata di sfide appassionante oggi al Trofeo Sette Colli di Roma, in vasca è scesa oggi anche Federica Pellegrini, che ha disputato la gara dei 50sl. La Divina è rimasta fuori dalla finale per un soffio, chiudendo le batterie al 12° posto. Gian Mattia D’Alberto – LaPresse nella finale B, la campionessa ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Soddisfatta di questi 50 sl. 10 anni dagli ori di Roma? Sensazioni uniche e quando penso a Castagnetti…” : Federica Pellegrini è sempre Federica Pellegrini ed una finale B dei 50 stile libero del Trofeo Settecolli 2019 di Nuoto diventa qualcosa di speciale. Sì perché l’azzurra, mai stata troppo avvezza alla velocità così spinta, si è concessa il gioco dell’unica vasca e per la prima volta ha abbattuto il muro dei 25″: 24″92 per lei e secondo posto alle spalle dell’australiana Holly Barratt (24″85). Un riscontro ...