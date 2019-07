FACEAPP CHALLENGE | COS' È? Foto | dalla Ventura a Fiorello | tutti pazzi per l' app

FACEAPP CHALLENGE - come invecchieranno i famosi : da Aurora Ramazzotti a Chiara Ferragni : Spopola in rete la FaceApp Challenge, una sorta di sfida raccolta anche dai famosi che permette di scoprire come saremo “da grandi” utilizzando un’app capace di simulare l’invecchiamento del volto. Hanno risposto all’appello numerosi personaggi famosi che hanno condiviso le loro foto meglio riuscite.Continua a leggere

FACEAPP CHALLENGE - l'app che ti fa invecchiare (e che sta spopolando su Instagram) : Dopo la Bottle Cap Challenge, in cui l'obiettivo era far saltare il tappo di una bottiglia con un calcio in slow motion, la nuova sfida dell'estate social si chiama FaceApp Challenge e consiste nello scattarsi un selfie e applicare un filtro che ti fa sembrare anziano. Prende il nome dell'app che ha reso possibile il gioco - FaceApp, appunto – spopolando in breve tempo su Instagram dove vip e influencer sono riusciti a contagiare migliaia di ...