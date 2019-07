Calciomercato Sassuolo | Obiang vicino | nove milioni al West Ham

Calciomercato - le ultime trattative : Roma-Veretout - ci siamo! Il Sassuolo ci prova per Obiang : Ecco le ultime trattative di Calciomercato, importanti trattative nelle ultime ore. E’ una Roma scatenata, dopo l’arrivo del difensore Mancini il club giallorosso è pronto a chiudere anche per il centrocampista Veretout, incontro positivo sia con l’agente del calciatore e con la Fiorentina, accordo di base raggiunto sulla base di 20 milioni di euro compreso bonus. Il calciatore potrebbe raggiungere la squadra già nelle ...

Calciomercato - le ultime trattative : Gravillon al Sassuolo - il Torino cerca il vice Sirigu : Continuano a susseguirsi ufficialità, indiscrezioni e rumors di Calciomercato. L’Atalanta ha operato una doppia cessione, comunicata attraverso due note sul proprio sito ufficiale: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto all’Hellas Verona il calciatore Boris Radunovic a titolo temporaneo. In bocca al lupo Boris!”. “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Perugia il calciatore Marco Carraro a titolo temporaneo. ...

Calciomercato Serie A - altre ufficialità : l’Empoli cede Traorè al Sassuolo - la Lazio acquista Karo : Fioccano le ufficialità in Serie A. Nuovi arrivi in casa Lazio e Sassuolo. Gli emiliani hanno ufficializzato l’arrivo di Traoré dall’Empoli, su cui già c’era l’accordo da tempo. Il centrocampista classe 2000 sarà presentato alla stampa sabato 13 Luglio alle ore 14 presso la sala stampa del Mapei Football Center. La Lazio ha invece comunicato, sul proprio sito ufficiale, l’acquisto a titolo definitivo ...

Calciomercato - le ultime : Ramirez allo Spartak Mosca - ufficiale Joronen al Brescia e Toljan al Sassuolo : Non si ferma il Calciomercato. In particolar modo movimento in casa Sampdoria, sono previste per sabato mattina le visite mediche del difensore colombiano Jeison Murillo, l’ex Inter è atteso in Italia e dopo le visite raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro a Ponte di Legno, accordo raggiunto con il Valencia per 2 milioni in prestito e obbligo di riscatto fissato a 12: un’operazione da 15 milioni compresi i bonus. Pronto a ...

Calciomercato Serie A e B - le ultime trattative : attivissime Parma e Cremonese - si muove il Sassuolo : Proseguono a gonfie vele i ritmi del mercato, tra contatti e ufficialità. Come quelle di Sassuolo e Lazio. Gli emiliani hanno chiuso per le cessioni di Sernicola (prestito) all’Entella, Cianci (definito con opzione di riacquisto) al Teramo e Ravanelli (definitivo con opzione di riacquisto e controriscatto alla Cremonese. Quest’ultima che ha definito con i biancocelesti, con la stessa formula, l’arrivo di Simone ...

Calciomercato - le ultime trattative – Brescia - Fiorentina e Lecce scatenate - si muovono Spal e Sassuolo : Un’altra giornata intensa di Calciomercato è alle porte. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle ultime trattative. La Spal cerca un attaccante per cautelarsi in caso di partenza di Andrea Petagna, reduce da un’ottima stagione e appetito da molti club italiani ed esteri. I nomi sul taccuino dei ferraresi sono quelli di Stepinski e Babacar. Il Sassuolo prova a riportare in Italia Alin To?ca, difensore del Betis Siviglia, già ...

Calciomercato Serie A - la carrellata odierna : Roma e Lazio attive - i nomi di Sassuolo - Spal e Bologna : Il Calciomercato la fa sempre da padrone anche nel weekend. Come riporta la Gazzetta dello Sport, occhi puntati sempre verso la difesa per la Roma, con l’attesa per l’arrivo di Pau Lopez e le questioni Mancini e Bartra. Dalla Francia si parla dell’interesse sul giovane William Saliba, centrale 18enne, su cui c’è concorrenza. Non solo giovani ma anche esperti, sempre molto attenti i giallorossi ad Alderweireld. Per ...

Calciomercato - le bombe della notte : acquisto del Brescia - Sassuolo su un terzino - colpi di Bologna e Verona : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Ore di trattative, ufficialità e rumors. Il Brescia piazza il primo colpo per la Serie A. Dal Clermont arriva Florian Ayé, attaccante classe ’97 che nell’ultima stagione ha segnato 18 reti nella seconda divisione francese. Acquisti anche per il Verona. Arriva Salvatore Bocchetti dallo Spartak Mosca. Il difensore firmerà un biennale. Altro arrivo nella retroguardia scaligera. ...

Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Demiral dal Sassuolo : cifre e dettagli dell’affare : La Juventus annuncia l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo: il difensore turco si trasferisce in bianconero per 18 milioni di euro Non sarà Matthijs De Ligt, ma la Juventus ha comunque un nuovo giovane difensore pronto a dare il cambio a Bonucci e Chiellini. La società bianconera, tramite un comunicato Ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, pagabili in 4 anni: ...

