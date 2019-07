Juventus | terzo giorno di ritiro | domani 13 luglio primo allenamento per Cristiano Ronaldo

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019)diper la, che oggi ha svolto una doppia sessione di lavoro. I bianconeri, questa mattina, sono scesi in campo verso le 10 e hanno lavorato per lo più sulla parte atletica. Al termine dell'i giocatori sono rimasti al JTC per il pranzo e per il riposo pomeridiano. Infatti, la squadra ha la possibilità di soggiornare nel nuovo J Hotel che aprirà anche al pubblico il 24 agosto. Dopo la siesta post pranzo la Juve è tornata in campo per il secondodi giornata. Maurizio Sarri sta facendo lavorare con grande intensità i suoi ragazzi perché vuole che siano pronti per l'inizio della nuova stagione. Anche dopo la seduta del pomeriggio, i giocatori sono rimasti a cena alla Continassa e poi i calciatori sono stati lasciati liberi o di tornare a casa o di restare a dormire al JTC., la Juve sarà nuovamente impegnata per un nuovo...

n_bianconere : La #Juventus si lavora duramente ma non manca un po' di divertimento. Domani torna #CristianoRonaldo. Due giocatori… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, #Sarri fa sudare tutti alla Continassa con palloni giganti ed elastici - JPlanet1897 : #Juventus, terzo giorno di allenamenti alla #Continassa con grossi palloni e elastici -