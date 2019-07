oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Il manager della Nazionale italiana di, Gilberto Gerali, ha comunicato i nomi di coloro che, nella giornata di domani, affronteranno laper un test match a Parma. Vengono lasciati a riposo, per l’occasione, Aldo Koutsoyanopulos e Marco Sabbatani. Questi idi Gerali: Mattia Aldegheri Federico Celli Ludovico Coveri Luca Di Raffaele Erik Alessandro Epifano Duran Samuele Gamberini Josè Miguel Escalona Ranalletta Giovanni Garbella Nicola Garbella Alessandro Maestri Joseph Maggi Giuseppe Mazzanti Mattia Mercuri Angelo Michelle Paolo Palumbo Cardozo Ricardo Segundo Paolini Sebastiano Poma Mattia Reginato Yomel Rivera Matteo Simone Paolo Taschini Mario Trinci Si tratta di uno dei molti test che servirà alla Nazionale azzurra per capire quali possono essere le prospettive in vista degli Europei che si svolgeranno dal 6 al 15 settembre a Bonn e ...

OA_Sport : Baseball: i convocati dell’Italia per l’amichevole contro la Fortitudo UnipolSai Bologna -