L’abito da sposa di Sophie Turner conquista i fan | le nuove foto dal matrimonio bis con

(Di giovedì 4 luglio 2019) I social sono in delirio per l'abito dadi. L'attrice e il cantante Joe Jonas si sono ufficialmenteti il weekend scorso a Parigi, in una romantica cerimonia celebrata al Le Chateau de Tourreau in Provenza.A distanza di giorni dall'evento, i novelli Mr. e Mrs. Jonas hanno condiviso finalmente le prime immagini. In uno scatto, pubblicato su Instagram, Joe ecamminano tra i presenti felici, mano nella mano. Joe indossa un completo nero, mentre la star de Il Trono di Spade ha un abito firmato Louis Vuitton.Nicolas Ghesquiere, direttore artistico della collezione donna, ha condiviso uno scatto che ritrae l'attrice nel suo abito da. La particolarità è il suo profondo scollo a V e le maniche lunghe. Per i capelli,ha scelto di portarli sciolti e ondulati, ben visibili dietro la schiena. Un altro dettaglio riguarda la parte posteriore ...

