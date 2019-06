Il caso della lettera pro migranti prima boicottata e poi ignorata La Chiesa vota Lega?

Formula 1 - clamoroso colpo di scena nel caso Vettel : ammesso il ricorso della Ferrari! : La Federazione ha accolto il ricorso della Ferrari, che verrà discusso nel primo pomeriggio di domani direttamente al Paul Ricard colpo di scena per quanto riguarda il caso Vettel, la FIA ha reso noto che nella giornata di domani si riunirà al Paul Ricard il Collegio di Commissari del Gp del Canada, ovvero quello che ha inflitto la penalità al tedesco. Photo4/LaPresse Il ricorso della Ferrari è stato dunque ritenuto ammissibile dagli ...

Led Zeppelin e Facebook : il caso della copertina censurata di Houses of the Holy : Sta diventando un vero e proprio caso la copertina del quinto album dei Led Zeppelin, Houses of the Holy: il disco, pubblicato nel 1973, non piace affatto agli algoritmi di Facebook, e viene ripetutamente rimosso per violazione degli standard della community a causa, con molta probabilità, del disegno che vede ritratti alcuni bambini nudi, seppure di spalle, che scalano le pietre del Selciato del gigante, percorso roccioso sito in Irlanda del ...

Il 'caso Prati' approda alla maturità : l'ironia della rete : alla vigilia della prima prova scritta, la parodia del toto-traccia con protagonista Mark Caltagirone diventa virale sul web

caso Csm - il governo accelera Riforma della giustizia più vicina : Il guardasigilli si troverà mercoledì con la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il premier Giuseppe Conte. Gli obiettivi... Segui su affaritaliani.it

Rcs - inchiesta per usura sul caso della vendita della sede storica del Corriere : La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per usura, al momento a carico di ignoti, sulla cessione nel 2013 della sede storica del Corriere della Sera, in via Solferino 28, a Milano al gruppo americano Blackstone per 120 milioni di euro e riaffittata alla stessa Rcs del quotidiano a un canone di 10,4 milioni circa l’anno. Ieri, come riferisce Il Corriere della Sera, i militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di ...

Mark Caltagirone/ Un 'metodo' nato prima del caso Pamela Prati : gli step della truffa : Il metodo Mark Caltagirone: ecco passo dopo passo come è nato e si è sviluppato nel corso di 15 anni dalla prima 'vittima'.

Calcio - Europei Under21 2019 : la formula della manifestazione. Il regolamento e cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Stanno per cominciare gli Europei Under 21 di Calcio, per l’edizione 2019 che si terrà in Italia e nella Repubblica di San Marino. Dodici squadre vi prenderanno parte, suddivise in tre gironi da quattro ciascuna, per una prima fase che durerà dal 16 al 24 giugno. Questi, in particolare, sono i raggruppamenti: GIRONE A: Italia, Spagna, Polonia, Belgio GIRONE B: Germania, Danimarca, Serbia, Polonia GIRONE C: Inghilterra, Francia, Romania, ...

Lo strano caso della neo mamma che ha prodotto latte proprio li! : Una neo mamma di 29 anni, al suo secondo figlio, si è recata dai medici poiché provava intenso dolore nella vulva dalla quale fuoriusciva liquido bianco. Visitando la paziente, gli esperti si sono accordi che il liquido era latte materno. La paziente mostrava un rigonfiamento doloroso nella vulva di 6 centimetri di diametro. Gli scienziati, visitando la donna, hanno capito di trovarsi di fronte ad un caso di tessuto mammario ectopico, cioè ...

caso procure : azione disciplinare della Cassazione contro i 4 togati coinvolti : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha avviato l'azione disciplinare nei confronti dei 4 togati autosospesi dal Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di Gianluigi Morlini, Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli. I pm di Roma Luca Palamara e Stefano Rocco Fava rischiano il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale. La Prima Commissione del Csm, a quanto si è ...

La Rai avvierà un’indagine interna sul caso delle minacce ricevute da un consigliere della Regione Campania dopo il programma di Rai 2 “Realiti” : La Rai ha annunciato lunedì che avvierà un’indagine interna sul caso delle minacce ricevute da Francesco Emilio Borrelli, consigliere della Regione Campania eletto con i Verdi, dopo una puntata del programma “Realiti” andata in onda lo scorso 5 giugno. Durante

Scuola - il caso della docente sospesa di Palermo : cosa sarebbe successo con l”autonomia differenziata’? : Non si spegne l’eco delle polemiche sul caso della professoressa di Palermo sospesa per il video riguardante il vicepremier Matteo Salvini. Il articolo di Rossella Latempa sul ‘Manifesto’ pone l’attenzione a quello che sarebbe successo se la Scuola pubblica italiana si fosse trovata in ‘regime di autonomia differenziata’? Eh si, perché il progetto della Lega, ‘pronto ad arrivare in Consiglio dei ...

Ti sforzi a fare la cacca? Può venirti una terribile patologia : il caso della donna che ha perso la memoria : Voleva espellere le sue deiezioni intestinali, ed invece si è sforzata tanto da liberarsi perfino dei ricordi. Protagonista di questa vicenda ai limiti dell' assurdo è una donna cinese di Hong Kong, la quale, assieme agli escrementi scaricati dopo diversi giorni di costipazione, ha lasciato andare,

caso Neymar - la modella accusa "Rubato il video dello stupro" : La modella Najila Trindad che ha accusato di stupro l'attaccante brasiliano del Psg Neymar è svenuta davanti al giudice. Il video di sette minuti... Segui su affaritaliani.it