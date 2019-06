Una Vita anticipazioni spagnole | Rosina rompe il matrimonio con Liberto

Una vita/ Anticipazioni 19 giugno : Blanca lascia Diego e Acacias 38? : Una vita, Anticipazioni 19 giugno: Blanca sempre più fuori di senno dopo la morte della sua bambina. Drastica decisione di Diego e Samuel?

Una Vita - puntate 19-20 giugno : Blanca ritiene il compagno Diego alleato di Ursula : Prosegue le avventure dei protagonisti della soap opera 'Una vita', ideata da Aurora Guerra che regala nuove emozioni al pubblico. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 giugno svelano che Blanca non rinuncerà all'idea che il figlio possa essere nascosto da Ursula. La giovane donna penserà di aver fatto delle giuste valutazioni dopo aver trovato nella casa di Ursula un vestito corrispondente a un nascituro. La compagna di Diego crederà ...

Amici - le parole di Biondo che commuovono i fan : "Una delle cose più importanti della mia vita" : Una nuova vita per Biondo, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda su Canale 5. Già, Biondo si è lasciato con Emma Muscat, ma i due hanno deciso di restare Amici e coltivare buoni rapporti. Una circostanza emersa ancora una volta su Instagram, grazie a un commmento di Bi

Fabio Colloricchio saluta Violeta che lascia Supervivientes : "Abbiamo Una Vita fuori" - : Luana Rosato Fabio Colloricchio saluta Violeta in lacrime e le promette che fuori avranno una vita insieme: lei costretta a lasciare Supervivientes dopo un malore Piccolo dramma a Supervivientes per l’abbandono di Violeta Mangrinan, costretta a salutare il suo Fabio Colloricchio e a tornare in Spagna a causa di alcuni problemi di salute. La ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne è stata una delle grandi protagoniste di ...

L’appello di Meghan Markle : «Adottate un cane - è Una gioia che cambia la vita» : I cani di Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleHarry e Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleHarry e Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleHarry e Meghan Markle I cani di Meghan MarkleMeghan MarkleI cani di Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleMeghan MarkleI cani di Meghan MarkleMeghan MarkleMeghan MarkleMeghan MarkleMeghan Markle Meghan Markle lo scorso gennaio è diventata madrina di quattro associazioni, emblema delle cause ...

La Commissione di Vigilanza RAI ha votato Una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI : La Commissione parlamentare di Vigilanza RAI ha approvato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI, cioè la presidenza di Rai Com (un’altra società del gruppo che si occupa della

Una Vita anticipazioni : SILVIA parte per l’Italia con ESTEBAN : Nei prossimi mesi, a Una Vita, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) scoprirà di stare per diventare cieco e, fatta eccezione per Agustina (Pilar Barrera), deciderà di non parlare a nessuno del suo male. Questo creerà una serie di fraintendimenti nella storyline che lo vede protagonista… Una Vita, spoiler: ESTEBAN vicino a SILVIA Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Arturo riceverà un responso davvero terribile: soffre di una cataratta ...

Carta Bianca - Bianca Berlinguer chiude la collaborazione con Mauro Corona : "Una decisione inevitabile dopo le sue parole" : Bianca Berlinguer ha deciso anticipatamente di interrompere il rapporto di collaborazione con Mauro Corona. Lo scrittore e alpinista, ieri, non era presente alla penultima puntata di stagione di Carta Bianca. "Mi dispiace molto, ma da stasera Mauro Corona non sarà più con noi", ha esordito la conduttrice a inizio trasmissione. "Stamattina però Corona in un'intervista - di cui io niente sapevo - pubblicata dal magazine del Fatto Quotidiano ha ...

Una Vita - trame al 29 giugno : Ursula manipola la giovane Dicenta - Arturo geloso di Silvia : Le vicende di Una Vita tornano ad emozionare i fan italiani. Nelle nuove puntate, in programma da lunedì 24 a sabato 29 giugno su Canale 5, Arturo dimostrerà di essere sempre più geloso del rapporto nato tra Silvia e Esteban. Ursula farà il 'lavaggio del cervello' alla giovane Dicenta, mentre ad Acacias 38 arriverà Cristina Novoa. Una Vita: Arturo sviene Le anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda da lunedì 24 a sabato 29 giugno, svelano ...

Una Vita - trame al 29 giugno : Blanca e Diego decidono di partire : Le trame dello sceneggiato iberico Una Vita continuano a sorprendere. Negli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 la settimana prossima, Diego Alday, stanco di vedere la sua amata Blanca Dicenta soffrire per la presunta morte della loro bambina, la inviterà a partire con lui. Dopo aver appreso che il padre si trova in una clinica Svizzera, il figliastro maggiore di Ursula approfitterà della situazione per chiedere alla ...

Anticipazioni Una Vita dal 24 al 29 giugno : Diego propone a Blanca di seguirlo in Svizzera : La convinzione che Moises sia vivo continuerà a tenere banco anche nelle puntate di Una Vita della prossima settimana. La telenovela spagnola andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10 su Canale 5, appena dopo Beautiful, risulterà confermata anche nella prima serata del sabato su Rete 4. Grazie a questo gradito episodio extra, le trame della serie iberica andranno avanti velocemente, concentrandosi ancora sulla difficile ...

Uomini e Donne - vita rivoluzionata per Nicolò Brigante : "Sto trattando" - Una svolta clamorosa : Una grossa novità per Nicolò Brigante, a un anno dalla fine del suo trono a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Tutto pronto, infatti, per il suo ritorno in tv. Lo rivela il diretto interessato in un'intervista a Di Più Tv, dove spiega di essere nel bel mezzo di una trattat

Una Vita spoiler spagnoli - capitoli 1035-1037 : il banco americano è in bancarotta : Gli spoiler spagnoli della soap Una Vita, in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Mediaset dopo Beautiful con grande successo di pubblico, propongono delle trame come sempre molto intriganti e con numerosi colpi di scena. Protagonisti principali dei capitoli 1035-1037 sono Genoveva e Liberto, Cinta e Rafael. Questi ultimi due porteranno Emilio alla disperazione quando egli si renderà conto dell'amore che li lega. La vedova di Samuel Alday ...

Le Roi Platini - gloria e ombre di Una Vita (anzi due) : Il re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniQuando giocava era Le Roi. Il Re. Nelle ore in cui annotiamo i guai giudiziari di Michel Platini – indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...