Torvaianica | carbonizzati in auto Domenico Raco incastrato dalle telecamere | il video

Torvaianica - nel caso dei corpi carbonizzati spunterebbe una terza persona : Sono tanti, più del previsto, i misteri che porta con sé il caso di Torvaianica. Un giallo che col passare delle ore, anziché sbrogliarsi, pare complicarsi: tra le ipotesi possibili, spunta una terza persona che potrebbe essere stata a bordo della Ford Fiesta grigia data alle fiamme venerdì mattina 14 giugno in un campo abbandonato di via San Pancrazio, strada al confine tra la località balneare alle porte di Roma e Pomezia. A bordo c'erano ...

Torvaianica - uomo e donna carbonizzati in auto : interrogato per ore il compagno di lei : I corpi, completamente carbonizzati, erano irriconoscibili ma gli inquirenti al lavoro per ore sono riusciti a risalire all'identità delle vittime: si tratta di Maria Corazza, 46 anni, di Pomezia, e di Domenico Raco, 39 anni, elettricista d'origine calabrese residente da molti anni a Torvaianica ed amico di famiglia. A rompere la tranquillità della cittadina sul litorale romano, è stato il ritrovamento ieri mattina nelle campagne isolate dei due ...

I corpi carbonizzati di Torvaianica sono di una donna e un amico di famiglia : è giallo : È giallo a Torvaianica, sul litorale romano, sui due corpi carbonizzati, probabilmente di un uomo e una donna, trovati in un’auto. La proprietaria della vettura è un’anziana donna ma ad utilizzarla era la figlia di 46 anni, Maria Corazza, scomparsa da due giorni. Potrebbe essere suo uno dei due corpi carbonizzati ma non è stata ancora identificata. Ha invece un nome l’altro cadavere: si tratta di un amico ...

Torvaianica - uomo e donna carbonizzati in auto. «Lei è la 46enne scomparsa a Pomezia». Il compagno interrogato : Un'auto avvolta dalle fiamme e all'interno i corpi carbonizzati di un uomo e una donna. Giallo a Torvaianica, sul litorale romano. L'allarme è scattato dopo le 8 di questa mattina quando alcuni...

Torvaianica (RM) : trovati due corpi carbonizzati : Due corpi carbonizzati sono stati scoperti questa mattina a Torvaianica, sul litorale romano, in un'automobile data alle fiamme poco prima in via San Pancrazio.L'allarme è stato lanciato quando il mezzo era ancora in fiamme. Solo dopo che i vigili del fuoco hanno domato le fiamme ci si è accorti che all'interno del veicolo c'erano due cadaveri.Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un uomo e di una donna non ancora identificati. I ...

