Gf | Erica ha chiuso con Gaetano | La roba che ha detto non mi è piaciuta

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Francesca Ajello, durante una diretta su Instagram, si è sfogata confessando che conha. Una volta fuori dalla casa del Grande Fratello, la Piamonte ha scoperto delle cose che l'hanno molto delusa Traè già tutto finito, ancor prima di iniziare: a spiegare i motivi che hanno portato all'allontanamento dei due ex inquilini della casa del Grande Fratello è stata la Piamonte, la quale durante una diretta Instagram si è rivolta ai suoi fan rispondendo alle domande che le venivano rivolte con estrema sincerità, tanto che le sue parole hanno assunto tutta l'aria di uno sfogo. E' chiaro che l'attenzione dei follower della giovane si sia concentrata sul rapporto che aveva instaurato con. "Connon è mai iniziata e quindi non si può neanche dire che sia finita", ha affermato, chiarendo subito che non sebbene vi fossero state ...

infoitcultura : Erica Piamonte svela perché ha chiuso con Gaetano e come mai non lo perdona - _ladyviola : @AloWDisaster Veramente di quel post ha piaccciato solo quello ed è bello forte.. Ivana è un capitolo già chiuso da… - StraNotizie : Erica Piamonte svela perché ha chiuso con Gaetano e come mai non lo perdona -