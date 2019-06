Venti di guerra tra Iran e USA | l' Europa può porre un freno a Trump

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Continua la tensione tra Stati Uniti e, le accuse di Donaldall'amministrazioneiana guidata da Hassan Rouhani non si placano e rischiano di provocare un conflitto armato. L'cerca di interloquire con l'e non cedere alle continue provocazioni dell'amministrazione guidata dal presidente del Stati Uniti. Politiche destabilizzanti l'viene presa di mira e accusata ripetutamente di aver attaccato alcune petroliere allo scopo di far disperdere rifornimenti di petrolio americani, anche se ad oggi, né il presidente americano, né il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo avrebbero fornito prove perspicue di un'offensivaiana ai danni degli U.S.A. Dal canto suo, il presidenteiano cerca di non fare il gioco dell' "avversario" e si astiene dall'alzare troppo lo scontro con gli Stati Uniti, se lo facesse confermerebbe, forse troppo in fretta, le ...

trabs62 : @sandrobah @bressangianp A venti siamo tutti fighi, ma è dopo i 50 che si vede chi ha vinto la guerra. Diglielo Sandro?????? - 7per24 : Venti di guerra? - - nonsonpago1 : RT @luigimichielon: Venti di guerra ?? -