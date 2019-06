Torino | 15enne affoga nel lago Festeggiava l’esame di terza media

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Rachele Nenzi Google Maps Street View Il minore, un profugo del Ghana ospite di un centro d'accoglienza di Salbertrand in Val di Susa, stava festeggiando l'esame diTragedia a. È morto in ospedale a Rivoli ilche ieri pomeriggio, mentre faceva il bagno nelGrande di Avigliana, avrebbe accusato un malore. Il minore, un profugo del Ghana ospite di un centro d'accoglienza di Salbertrand in Val di Susa, stava festeggiando l'esame di. Il 118 ha tentato di rianimarlo. Sul caso indagano i carabinieri. Ma non è la prima volta che un ragazzino muore annegato nelMaggiore ad Arona. A inizio mese, infatti, un altro adolescente di 15 anni era morto sempre nella stessa zona del"maledetto". Si tratta di Lorenzo Schito, un ragazzino che viveva nel Milanese a Cerro Maggiore, con la famiglia. Il padre subito dopo la tragedia aveva lanciato ...

