Pokémon Rosso Blu giocabili su una calcolatrice? A quanto pare sì

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sapete che potete giocare i primi giochi Pokemon pubblicati su Game Boy con unaprogrammabile?Se siete annoiati e avete unapotente come la Ti-83, potete inserire i file dio Blu al suo interno e passare un po' di tempo a catturare mostriciattoli. Ti-83 è in grado di eseguire i giochi pubblicati in passato su Game Boy poiché utilizza un processore simile a quello della console portatile originale.Siete curiosi di vedere il gioco in azione? Allora grazie ad un post pubblicato su Reddit, l'utente RangerRed02 mostra una copia del gioco funzionante sullaTexas Instruments.Leggi altro...

