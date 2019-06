Il Grand Hotel Niger è pronto e aperto a tutti quelli che hanno soldi militari compresi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) E’stato inaugurato in settimana assieme all’aeroporto internazionale di Niamey. IlPresidenziale 5 stelle, realizzato in 11 mesi e finanziato dalla compagnia turca Summa, è stato battezzato ‘Radisson Blu’. Il costo dell’di lusso ruota attorno ai 46 milioni di euro, circa 30 miliardi di franchi cfa, moneta corrente dell’Africa Occidentale francofona. E’ lo stesso presidente del, Issoufou Mahamadou, che ha presieduto alla cerimonia dell’apertura dell’. Riconosciuto ed apprezzato dalle cancellerie occidentali anche per il fattivo impegno a fermare le migrazioni ad Agadez, il presidente ha invitato i giovani “a prendere ispirazione dalla ditta turca che ha realizzato l’opera in appena undici mesi”. Non si capisce bene perché dovrebbero essere proprio i giovani a ispirarsi ad un’opera che mai li vedrà ospiti di undi lusso pensato per i capi di ...

