Il sentiero dei figli orfani il libro di Giovanni Capurso

romadailynews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il giornalista e scrittorepresenta “Ildei”, il suo terzo romanzo di formazione che racconta le memorie giovanili di Savino, un uomo che ripercorre il suo passato e rivive le fasi di quel delicato passaggio che dalla fanciullezza conduce all’adolescenza. Ambientato in un piccolo paese lucano, San Fele, un luogo “fuori dalla storia e dagli eventi”, il romanzo descrive i primi turbamenti d’amore e i primi schiaffi ricevuti da una realtà che opprime il desiderio di evasione del giovane, ansioso di conoscere il mondo. Da adulto tornerà nei luoghi che in un tempo lontano l’hanno lasciato orfano, e comprenderà infine il senso del suo viaggio. Titolo: IldeiAutore:Genere: Romanzo di formazione Casa Editrice: Alter Ego Edizioni Collana: Specchi Pagine: 204 Prezzo: 14,00 € Codice ISBN: 978-88-9333-146-3 TRAMA. In ...

firenzeindie : Il giornalista e scrittore Giovanni Capurso presenta Il sentiero dei figli orfani - indierocknapoli : Il giornalista e scrittore Giovanni Capurso presenta Il sentiero dei figli orfani - Quasimezzogiorn : #Libri – Il sentiero dei #figli orfani di Giovanni #Capurso -