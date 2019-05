Palermo | la prof sospesa torna in classe dopo 15 giorni | “Bella giornata | felice di

Scuola - prof sospesa a Palermo rientrata oggi in servizio : ecco le sue parole : La professoressa di Palermo, Rosa Maria Dell’Aria, è divenuta, suo malgrado, famosa in tutta Italia, dopo quarant’anni di onesto insegnamento. E’ bastato un video su Matteo Salvini a scatenare un vero e proprio inferno con tanto di sospensione di due settimane inoltrata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo. Il caso della docente sospesa a Palermo divenuto mediatico Un caso, però, che è andato ben oltre la ...

Palermo - torna a scuola la prof sospesa : “Oggi è una bellissima giornata. Felice di rientrare” : «Oggi è una bellissima giornata, sono felicissima di rientrare a scuola con i miei alunni». Lo ha detto Rosa Maria Dell’Aria la docente dell’istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo, sospesa per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale - per non aver vigilato su una ricerca dei propri alunni che hanno accostato le leggi razziali d...

Resta la sospensione della professoressa di Palermo : il caso rischia di finire in tribunale : "L'incontro di giovedì scorso è servito solo a dare visibilità ai ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti", lo afferma in una nota l'Anief

Palermo - Salvini incontra la professoressa sospesa : «Deve tornare subito in classe» : La professoressa sospesa per «omessa vigilanza» su un video degli studenti che accostava le leggi razziali al decreto Salvini e il ministro dell’Interno si sono incontrati. Rosa Maria Dell’Aria e Matteo Salvini, a Palermo per le cerimonie di commemorazione della strage di Capaci, si sono confrontati in prefettura, hanno parlato a lungo: «Abbiamo discusso di libertà di pensiero, mi ha ricordato una mia professoressa del liceo, una persona ...

Scuola : prof sospesa - Università Palermo 'inquietanti interventi di repressione' (2) : (AdnKronos) - Per questo la sanzione che ha colpito la professoressa "riguarda ognuno di noi. Ogni docente, soprattutto dentro l’Università, è destinatario di tale sanzione: siamo sanzionati perché continuiamo ad offrire conoscenze e riflessioni, continuiamo a chiedere e stimolare riflessioni. Quest

Scuola : prof sospesa - Università Palermo 'inquietanti interventi di repressione' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - L'Università degli Studi di Palermo esprime solidarietà alla professoressa Rosa Maria Dell’Aria, la docente dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa dall'insegnamento per non aver vigilato su un lavoro dei suoi alunni in cui si paragonava il decreto sicurezza