L’onda dei Verdi | 70 seggi all’Europarlamento | ne avevano 50

(Di lunedì 27 maggio 2019) Festa grande al quartier generale dei Gruenen in Germania: gli ecologisti hanno ottenuto un incredibile 20%, diventando il secondo partito dopo la CDU della cancelliera Merkel. E come dice Sven Giegold, capolista per il parlamento europeo, "Il motto della nostra campagna è stato, vi porteremo sul sentiero di un'Europa di solidarietà, ecologia e soprattutto democrazia".Il risultato tedesco è il più eclatante ma non l'unico. In Francia, idiventano terzo partito dopo il Rassemblent National di Marine le Pen e il partito del presidente Macron. Per il leader deifrancesi Yannick Jadot, "siamo molto felici, è un successo anche in altri paesi europei, il nostro obbiettivo era mandare un ampio contingente verde al parlamento europeo".Nell'Europarlamento, gli ecologisti potrebbero arrivare a settanta, mentre ne50. A Bruxelles, parla il copresidente dei...

