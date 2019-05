Il primo ministro della Papua Nuova Guinea si è dimesso

Brexit - Boris Johnson in pole position come primo ministro nel dopo-May : La ricerca di un successore a Theresa May come leader del partito conservatore e primo ministro britannico inizia ufficialmente il 7 giugno, data delle dimissioni della premier. L'obiettivo è concludere l'elezione entro l'estate per poter presentare il nuovo leader al Congresso del partito il 29 settembre e in vista della nuova scadenza di Brexit il 31 ottobre. Fra i papabili l’ex sindaco di Londra...

May sotto pressione rinvia il voto sulla Brexit. primo ministro verso le dimissioni : La premier britannica Theresa May potrebbe dimettersi già oggi, dopo che i Tory hanno ulteriormente irrigidito le loro posizioni contro il suo piano per la Brexit. Il "Brexit withdrawal bill", la legge di implementazione dell'uscita del Regno Unito dall'Ue, infatti, non sarà pubblicata o discussa in parlamento sino all'inizio di giugno. Una mossa, quella del governo May, che notifica di fatto un rinvio del nuovo voto sull'accordo da lei ...

May sotto pressione rinvia il voto sulla Brexit. Oggi il primo ministro potrebbe dimettersi : La premier britannica Theresa May potrebbe dimettersi già Oggi, dopo che i Tory hanno ulteriormente irrigidito le loro posizioni contro il suo piano per la Brexit. Il "Brexit withdrawal bill", la legge di implementazione dell'uscita del Regno Unito dall'Ue, infatti, non sarà pubblicata o discussa in parlamento sino all'inizio di giugno. Una mossa, quella del governo May, che notifica di fatto un rinvio del nuovo voto sull'accordo da lei ...

I primi exit poll dicono che in India ha vinto la coalizione del primo ministro uscente - Narendra Modi : La coalizione conservatrice che sostiene il primo ministro dell’India, Narendra Modi, secondo i primi exit poll ha vinto le elezioni politiche del paese che si sono concluse ufficialmente oggi, col settimo turno di votazioni. È un’informazione da prendere con molta

È morto l’ex primo ministro australiano Bob Hawke : aveva 89 anni : È morto a 89 anni Bob Hawke, primo ministro dell’Australia dal 1983 al 1991. Ad annunciare la morte è stata la moglie, Blanche d’Alpuget, che in una nota ha detto: «Oggi perdiamo Bob Hawke, un grande australiano, che molti definirebbero il

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il primo ministro ungherese Viktor Orbán : Lunedì 13 maggio si sono incontrati alla Casa Bianca, a Washington DC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il controverso primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán. Si è trattato di un incontro particolarmente raro, visto che in passato sia George W.

Il primo ministro della Lituania si dimetterà - dopo aver mancato l’accesso al ballottaggio delle presidenziali : Il primo ministro della Lituania, Saulius Skvernelis, ha annunciato domenica che darà le sue dimissioni dopo che non si è qualificato al ballottaggio previsto delle elezioni presidenziali, per le quali aveva deciso di candidarsi. I risultati parziali dicono che i

Il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee - dice il vice primo ministro britannico : Il ministro del Gabinetto britannico David Lidington, che svolge un ruolo analogo a quello di vice primo ministro, ha confermato che il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee previste per fine maggio, perché le trattative su Brexit non si sono

Trattativa Stato-Mafia - procura chiede 9 anni di carcere per l’ex ministro Mannino dopo l’assoluzione in primo grado : La procura generale di Palermo ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere per l’ex ministro Calogero Mannino, imputato di minaccia a corpo politico dello Stato. I magistrati insistono quindi nella loro ricostruzione del ruolo dell’ex esponente democristiano nella Trattativa Stato-Mafia. Mannino, che ha scelto il rito abbreviato ed è giudicato separatamente rispetto agli altri imputati, era infatti stato assolto in primo grado per ...

Il primo ministro Giuseppe Conte fugge dalle domande dei giornalisti - il video : La conferenza stampa del presidente del Consiglio , Giuseppe Conte, si è chiusa bruscamente. Quando i giornalisti hanno provato a fargli qualche domanda, il primo ministro si è voltato ed è andato via.

Il ministro della giustizia cipriota si è dimesso per la storia del primo serial killer dell’isola : Il ministro della giustizia cipriota, Ionas Nicolaou, si è dimesso in seguito alla scoperta del primo serial killer nell’isola. Domenica la polizia di Cipro aveva trovato i resti di una donna in una valigia sul fondo di un lago artificiale: secondo le indagini,

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu chiederà di intitolare a Donald Trump una colonia nelle alture del Golan : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu proporrà al governo una risoluzione per intitolare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una colonia nelle alture del Golan, l’altopiano occupato dall’esercito israeliano nel 1967 dopo averlo sottratto al controllo della Siria, e

Sri Lanka - i morti salgono a 321 : 40 arresti | Il primo ministro avverte : "Possibili nuovi attacchi - ancora bombe inesplose" : Oltre 500 i feriti. Tra le persone finite in manette anche il conducente di un furgone utilizzato dai terroristi. Proclamato il lutto nazionale

Mali : Boubou Cissé nuovo primo ministro : Bamako, 22 apr 18:04 -, Agenzia Nova, - Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ha nominato l'ex ministro dell'Economia e delle finanze Boubou Cissé come nuovo primo ministro..., Res,