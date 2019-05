Milano | sciame di 120mila api fugge dal tetto di Palazzo Marino LE FOTO

tg24.sky

(Di sabato 25 maggio 2019)diapidaldi. LEGli insetti, scappati dall'alveare della sede del Comune per seguire l'ape Regina, sono arrivati fino a via Santa Margherita, nel pieno centro della città. Sono poi stati recuperati grazie all'intervento della polizia e di un apicoltore

