Washington diventa il primo stato a legalizzare il compostaggio di cadaveri umani

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La possibilità deldiè legge nellodi Washingotn, in Usa, dove le autorità locali hanno appena varato un provvedimento che autorizza la pratica come alternativa alla sepoltura o alla cremazione di resti. Dopo alcune settimane il defuntoconcime che viene consegnato ai parenti che stabiliranno come usarlo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...